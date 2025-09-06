Parada ponosa
Čuvana od policije i okađena, šeta Beogradom Parada ponosa
Sa transparentom „Za porodicu“ na čelu kolone, učesnike šetnje Parade ponosa u Beogradu čuvala je policija, i grupa građana sa kandilima
Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja
Visoka delegacija Evropske zelene partije (EGP), koja je u Srbiji boravila na poziv Zeleno-levog fronta, napustila je jutros Srbiju nakon otvorenih uvreda i pretnji po bezbednost koje su došle od najvišeg državnog vrha, saopštio je ZLF.
Naime, predsednik Rešpublike Srbije u petak oko ponoći je rekao pred kamerama sledeće:
„Idite rušite svoje zemlje. Nemojte da rušite Srbiju. Ološu jedan. A niste ni ološ, nego ste gore od toga. To je sve što imam da vam kažem. Mi se plašimo? Ni najmanje. Ja poštujem Ursulu fon der Lajen. Poštujem Antonija Koštu. A ovaj ološ iz Evropske zelene partije, najgori ološ evropski koji je došao u Novi Sad večeras da podrži ovo nasilje, moram samo da im kažem da će biti procesuirani u skladu sa zakonima Republike Srbije. I ništa više od toga. Ni manje, ali ni više od toga“.
Tim povodom, Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije rekla je da je “predsednik Srbije napao evropske Zelene na veoma agresivan način, lažima i vređanjem. Njegove izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, preneo je ZLF u saopštenju.
Narativu predsednika Vučića pridružila se i Ana Brnabić predsednica Skupštine.
Bez obzira na predsednikove uvrede i pretnje, EGP će pokrenuti sve dostupne mehanizme kako Evropska unija ne bi ostala nema i okretala glavu ni na represiju koja se vrši nad građanima Srbije, ni na urušavanje demokratije u našoj zemlji.
EGP će se obratiti Evropskoj komisiji, i zahtevati zahtevajući promenu stava EU prema autokratskom režimu u Srbiji.
U saopštenju se najavljuje i da će u Evropskom parlamentu naredne nedelje biti održana plenarna debata gde će se razgovarati o Srbiji i na koju su pozvani i predstavnici Zeleno-levog fronta i drugih opozicionih partija iz Srbije.
Srpska dijaspora u više od 50 gradova i 15 zemalja pokrenula je peticiju „Zaštitimo slobodne medije“. Okupljeni ispred BC Partnersa u Londonu poručuju im da stranu na pravu stranu
“Oni koji su naredili sinoćnje varvarstvo svesni su da bi ih institucionalno razrešenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasli“, navodi se u saopštenju studenata u blokadi dan nakon policijskog nasilja u Novom Sadu
Kada su studenti proletos šetali iz Subotice, nastavnica Andrea Besedeš iz Bajmoka je izašla da ih sačeka, a organizovala je i protest od 60 ljudi i pozvala na štrajk prosvete. Šest meseci kasnije, sačekao ju je otkaz
U Novom Sadu je u petak uveče bilo brutalno: policija je napadala, tukla, ispaljivala suzavac i privodila. Među privedenima umalo se našla i novinarka “Vremena”, uprkos tome što je - novinarka
