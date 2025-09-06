Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja

Visoka delegacija Evropske zelene partije (EGP), koja je u Srbiji boravila na poziv Zeleno-levog fronta, napustila je jutros Srbiju nakon otvorenih uvreda i pretnji po bezbednost koje su došle od najvišeg državnog vrha, saopštio je ZLF.

Naime, predsednik Rešpublike Srbije u petak oko ponoći je rekao pred kamerama sledeće:

„Idite rušite svoje zemlje. Nemojte da rušite Srbiju. Ološu jedan. A niste ni ološ, nego ste gore od toga. To je sve što imam da vam kažem. Mi se plašimo? Ni najmanje. Ja poštujem Ursulu fon der Lajen. Poštujem Antonija Koštu. A ovaj ološ iz Evropske zelene partije, najgori ološ evropski koji je došao u Novi Sad večeras da podrži ovo nasilje, moram samo da im kažem da će biti procesuirani u skladu sa zakonima Republike Srbije. I ništa više od toga. Ni manje, ali ni više od toga“.

Tim povodom, Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije rekla je da je “predsednik Srbije napao evropske Zelene na veoma agresivan način, lažima i vređanjem. Njegove izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, preneo je ZLF u saopštenju.

Narativu predsednika Vučića pridružila se i Ana Brnabić predsednica Skupštine.

Bez obzira na predsednikove uvrede i pretnje, EGP će pokrenuti sve dostupne mehanizme kako Evropska unija ne bi ostala nema i okretala glavu ni na represiju koja se vrši nad građanima Srbije, ni na urušavanje demokratije u našoj zemlji.

EGP će se obratiti Evropskoj komisiji, i zahtevati zahtevajući promenu stava EU prema autokratskom režimu u Srbiji.

U saopštenju se najavljuje i da će u Evropskom parlamentu naredne nedelje biti održana plenarna debata gde će se razgovarati o Srbiji i na koju su pozvani i predstavnici Zeleno-levog fronta i drugih opozicionih partija iz Srbije.