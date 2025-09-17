Fudbal
Srbija – Albanija: Za ulaznice se čeka odluka FIFE
Ulaznica za utakmicu Srbija - Albanija koja bi trebalo da se igra u Leskovcu još nema, a kada i da li će ih biti, znaće se posle odluke FIFE, kažu u Fudbalskom savezu Srbije za „Vreme”
Srbija se našla na prvom mestu prema broju zabeleženih kršenja medijskih sloboda u Evropi, objavljeno je u izveštaju platforme Media Freedom Rapid Response (MFRR)
U Srbiji je, kako se navodi, zabeleženo ukupno 96 kršenja slobode medija, koja su pogodila 199 medijskih radnika. Iza Srbije na listi su Turska sa 64 kršenja, Ukrajina s 62 pa Nemačka sa 57.
U izveštaju MFRR se navodi da od novembra 2024. medijski radnici u Srbiji rade pod nezapamćenim pritiscima i represijom od strane vlasti.
„Usred tekućih antivladinih protesta i nasilnog odgovora države, novinari u Srbiji su se suočili sa dosad nezabeleženim brojem napada, uključujući kampanje blaćenja od strane vlasti, napade tokom izveštavanja sa protesta, uredničke pritiske i neopravdane otkaze“, navodi se u izveštaju MFRR.
MFRR je izrazio duboku zabrinutost za bezbednost novinara i medijskih radnika u Srbiji, koji izveštavaju pod ogromnim političkim pritiscima, suočeni sa fizičkim nasiljem, cenzurom, kampanjama blaćenja, zloupotrebama sudskih postupaka i svakodnevnim pretnjama smrću, prenosi ANEM.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
Ulaznica za utakmicu Srbija - Albanija koja bi trebalo da se igra u Leskovcu još nema, a kada i da li će ih biti, znaće se posle odluke FIFE, kažu u Fudbalskom savezu Srbije za „Vreme”
Bogdan Jovičić, student FTN-a koji je stupio u štrajk glađu, ipak nije prebačen u zatvorsku bolnicu, kažu za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Mesecima unazad osnovni zahtev svih protesta je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti u blokadi su najavili da će na njima učestvovati sa sopstvenom listom. „Vreme“ u novom broju otkriva koji su kriterijumi za kandidate, te da li je izborna lista formirana
Veliki zajednički protest tri škole u Beogradu održava se danas (sreda, 17. septembar) od 19 časova u Mirijevu
Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je da će godišnjica pada nadstrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana". Studenti u blokadi najavljuju "najveći komemorativni" skup do sada
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve