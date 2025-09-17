Srbija se našla na prvom mestu prema broju zabeleženih kršenja medijskih sloboda u Evropi, objavljeno je u izveštaju platforme Media Freedom Rapid Response (MFRR)

U Srbiji je, kako se navodi, zabeleženo ukupno 96 kršenja slobode medija, koja su pogodila 199 medijskih radnika. Iza Srbije na listi su Turska sa 64 kršenja, Ukrajina s 62 pa Nemačka sa 57.

U izveštaju MFRR se navodi da od novembra 2024. medijski radnici u Srbiji rade pod nezapamćenim pritiscima i represijom od strane vlasti.

„Usred tekućih antivladinih protesta i nasilnog odgovora države, novinari u Srbiji su se suočili sa dosad nezabeleženim brojem napada, uključujući kampanje blaćenja od strane vlasti, napade tokom izveštavanja sa protesta, uredničke pritiske i neopravdane otkaze“, navodi se u izveštaju MFRR.

MFRR je izrazio duboku zabrinutost za bezbednost novinara i medijskih radnika u Srbiji, koji izveštavaju pod ogromnim političkim pritiscima, suočeni sa fizičkim nasiljem, cenzurom, kampanjama blaćenja, zloupotrebama sudskih postupaka i svakodnevnim pretnjama smrću, prenosi ANEM.