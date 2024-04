Narodni muzej u Leskovcu dopuniće vozni park novom „škodom” koju će građani platiti nešto više od 19.000 evra. Na tenderu se kao jedini ponuđač javila samo firma „Auto Čačak“, bliska Srpskoj naprednoj stranci.

Prema pisanju portala „Rešetka“, zato ne treba da čudi što na tražene uslove u tenderu nije mogao da odgovori ni jedan drugi ponuđač osim „Auto Čačka“.

Muzej je tražio belometalik automobil sa elektronskim sistemom stabilnosti vozila, retrovizorima sa grejačima, putnim računarom, radio aparatom sa četiri zvučnika i zadnjim parking senzorom, tačno definisanom dužinom, širinom i garancijom od četiri godine na motor i 12 godina na karoseriju.

Odgovor Narodnog muzeja

Upitali smo Narodni muzej u Leskovcu zbog čega je ovoj ustanovi potreban automobil sa karakteristikama navedenim u tenderu.

U odgovoru koji smo dobili, navedeno je da je iznos u budžetu muzeja predviđen za kupovinu automobila iznosio 2,3 miliona dinara, te da je osnovni kriterijum pri odabiru bila cena koja nije smela da prelazi navedeni iznos, „imajući u vidu da se radi o teritorijalno nadležnom muzeju koji obuhvata grad Leskovac, i opštine Bojnik, Medveđa, Vlasotince, Lebane i Crna Trava. Oblast koju svojim delovanjem obuhvata leskovački muzej iznosi 2.800 km2“, navode iz muzeja.

„Vršeći ispitivanje tržišta pre nabavke utvrdili smo da više auto kuća ima automobile bele metalik boje na stanju (koji zadovoljavaju kriterijum cene) i da mogu da budu isporučene u okviru vremena isporuke predviđenih ugovorom. Iz razloga bezbednosti smo tražili da auto poseduje osnovne bezbednosne elemente koji poseduju moderni automobili, a tu spada i elektronski sistem stabilnosti, retrovizori sa grejačima, putni računar, zadnji parking senzori (da bi automobil što duže bio limarski neoštećen). Radio aparat sa četiri zvučnika je takođe sastavni deo svakog automobila, i ima svoju ulogu u bezbednosti prilikom povezivanja na mobilne telefone“, stoji se u odgovoru muzeja.

Što se tiče tačno određenih dimenzija vozila, iz Narodnog muzeja navode da je „tačno definisana dužina i širina data je iz razloga multifunkcionalnosti automobila“.

„Automobil se koristi ne samo za prevoz upošljenika, već i muzejskih izložbi. Obaranjem zadnjih sedišta dobija se prostor za prevoz predmeta i foreksa koje čine sastavni deo izložbi. Standardna širina foreksa na našim izložbama je 1 m, a dužina varira od 1 do 1,7 metara, čime staju u prostor automobila sa dva putnika. U cilju zaštite svoje investicije i interesa muzeja, tražene su garancije za motor i karoseriju.“, ističe se u odgovoru.

Transparentnost: Nema osnova za reakciju Kancelarije za javne nabavke

Pravnik Miloš Đorđević iz organizacije Transparentnost Srbija kaže za Vreme da je raspisivanje javnih nabavki za automobile specifično.

„Najčešće se dešava da naručilac navede tačno određene karakteristike automobila koje se nalaze i u samom prospektu. To se dešava kao ustaljena praksa. Da bi se omogućila šira konkurencija, bolje je navesti minimalne zahteve koje neki automobil mora da ispuni“, objašnjava Đorđević i dodaje da u ovom slučaju nema osnova za reakciju Kancelarije za javne nabavke.

„Sam naručilac ima pravo da odlučuje šta tačno želi da nabavi. Ovo je više pitanje svrsishodnosti nego nepravilnosti na koje bi Kancelarija za javne nabavke mogla da reaguje. Oni se u to ni neće upustiti jer to ne spada u njihove nadležnosti. Možda bi eventualno mogla da reaguje Državna revizorska institucija, ali suštinski jako je teško osporiti samom naručiocu šta on tačno želi“, dodaje Đorđević.

U Pirotu „štelovanje“ za firmu koja je gradila Prokop

Nije ovo ni prvi, a ni poslednji tender koji je pod lupom. Ovog meseca je javnim tenderom odlučeno i da će Gradska uprava u Pirotu platiti više od 30.000 evra novo vozilo marke Suzuki.

Parama građana kupiće ga od beogradske firme „Euro Sumar“, čiji je većinski vlasnik poznati biznismen Branislav Grujić. Zahtevi koje je Gradska uprava imala u vezi sa vozilom, slično kao u slučaju Narodnog muzeja u Leskovcu i firme „Auto Čačak“, pisani su kao da je u planu bio baš „suzuki jimny”, pa je prekopirana i slovna greška sa sajta izabrane firme, piše portal „Južne vesti“.

Zapremina motora od tačno 1.462 kubika, benzin kao pogonsko gorivo, troja vrata, poklopac rezervnog točka u sjajno crnoj boji, UV zaštitna traka na šoferšajbni, tonirana stakla, elektropodesivi mat crni spoljni retrovizori, imobilajzer sistem, BAS, TPMS, Hill hold, Hill descent control, aluminijumski naplatci u grafitno crnoj boji – neke su od karakteristika vozila “suzuki jimny”.

Baš te karakteristike pirotska Gradska uprava zahtevala je na tenderu. Jedan deo opreme čak je napisan sa identičnom slovnom greškom koja stoji na sajtu Euro Sumar-a – „multifunkcionalni upravljač sa komanadama za audio, bluetooth (hands free), tempomat, limiter brzine”. Tražili su i da vozilo bude u nijansi „bluish black”, što je jedna od nijansi modela „suzuki jimny”.

Zahtevi pirotske Gradske uprave, ipak, veći su nego Narodnog muzeja u Leskovcu. Zbog toga će za automobil u ovom slučaju biti izdvojeno 2.957.669 dinara bez PDV-a, odnosno 3.549.203 dinara sa PDV-om, što je oko 30.000 evra.

Euro Sumar doo je firma iz Beograda, čiji je direktor i suvlasnik 25% Dušan Đurašević, dok je većinski vlasnik (75%) Branislav Grujić, poznati biznismen i jedan od suvlasnika beogradske kompanije Railway City, koja je pre četiri godine bila izabrana kao privatni partner republike za izgradnju zgrade železničke stanice „Prokop”. Mediji su tada pisali o upozorenjima stručnjaka da prilikom njihovog izbora nije ispoštovana zakonska procedura.

Ni Niš nije izuzetak

Portal „Južne vesti“ pisao je u decembru prošle godine o još jednom sumnjivom tenderu. Naime, Uprava niške opštine Pantelej objavila je da će više od 19.000 evra platiti novu „dačiju daster” na lizing, a da će automobil će kupiti od Auto centra Krunić iz Niša, jednog od ovlašćenih distributera za tu marku vozila u Srbiji.

Opština Pantelej zahtevala je putničko vozilo proizvedeno 2023, snage 67 kilovati, sa motorom EURO 6 na benzin, šest brzina, bele boje, sa četvoro vrata, pet putničkih mesta i SUV karoserijom.

Od opreme su, između ostalog, zahtevali menjač presvučen kožom, zapreminu rezervoara od 50 litara, manuelni klima uređaj, zadnje parking senzore, ekran osetljiv na dodir, naslone za glavu podesive po visini, ISOFIX sistem, električno podizanje prednjih i zadnjih stakala, tonirana stakla, uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku. Precizirana je i veličina guma, kao i dužina vozila – najmanje 4.341 milimetar, visina od najmanje 1.682 milimetra i širina od minimum 1.804 milimetara. Tražili su i da međuosovinsko rastojanje bude najmanje 2.673.

Jedini koji je ispunio uslove za ovako specifične zahteve jeste Krunić iz Niša, pa je odlučeno da će oni prodati Opštini auto po ceni od 1.870.541,96 dinara bez PDV-a, odnosno 2.244.649,65 dinara sa PDV-om, što je više od 19.000 evra.