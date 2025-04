Na kongresu Unije evropskih fudbalskih federacija (UEFA), koji se održava u Beogradu, učestvuju članovi ove federacije, a među njima i južna srpska provincija Kosovo kao nezavisna država.

Zastava Kosova tako se našla u prestonici Srbije među državnim obeležjima zemalja članica ove fudbalske organizacije.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se predsednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi kako prilazi plavo-žutoj zastavi i razapionje je, da svi vide da je simbol nezavisnosti KiM usred glavnog grada Srbije, prenosi KoSSev.

🇽🇰 Kosovo flag was displayed in one of the largest halls in Belgrade, Serbia, where the 49th UEFA Congress is being held. pic.twitter.com/6Dv0eN8CWs — kos_data (@kos_data) April 2, 2025

Iako Srbija ne priznaje Kosovo, ulazak Kosova u UEFA-u obezbedio je mesto državnoj zastavi i u srpskoj prestonici.

Kosovo flag was displayed today in Belgrade, Serbia during UEFA Congress happening there. [T7]. pic.twitter.com/FqfzCFtLfF — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) April 2, 2025

Ovo se dešava nakon velike polemike o zajedničkoj organizaciji Albanije i Srbije Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina U-17 2026. godine.

Kosovo je postalo 55. član UEFA 2016. godine.

Koje međunarodne organizacije su primile Kosovo

Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost i od tada postalo član Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske carinske organizacije, CEFTA, Stalnog arbitražnog suda, Olimpijskog komiteta, FIFA i UEFA i priznaje ga oko 100 zemalja.

Srbija se protivila članstvu KiM u svim ovim organizacijama, a Kosovo i dalje čeka na prijem u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, OEBS-u.

Srbija je u nekoliko navrata uspešno sprečavala članstvo Kosova u Interpolu i UNESCO-u. Kosovu izmiče članstvo i u NATO-u, u Ujedinjenim nacijama, dok je i dalje upitno članstvo u Savetu Evrope.

Većina zapadnih zemalja zahteva od Srbije da prekine sa pokušajima blokade Kosova u međunarodmim organizacijama.

Sa i bez zvezdice

Posle pregovora Beograda i Prištine o načinu predstavljanja Prištine – uz međunarodno posredovanje – 2012. je dogovoreno da Kosovo na regionalnim skupovima bude predstavljeno sa zvezdicom pored imena. Pet država Evropske unije koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost to i dalje poštuju, kao i zvanične institucije Evropske unije. Beograd je u početku insistirao na zvezdici, pravio problem kada je bila istaknuta kosovska zastava, međutim, to se vremenom menjalo.

Na sajtu UEFA Kosovo je predstavljeno bez zvezdice.

U protekloj deceniji, delegacije Beograda su više puta odbile da učestvuju na skupovima gde Kosovo nije pored naziva imalo zvezdicu. Prvi put je to bilo u Sarajevu 2012. godine, da bi tih dana prištinska delegacija napustila skup u Beogradu, gde je Kosovo bilo predstavljeno sa zvezdicom.

Vlada Srbije je, potom, objavila instrukciju kako treba postupati ukoliko Kosovo i Metohija nisu predstavljeni kako je dogovoreno.

U njoj, između ostalog, piše: „Ova instrukcija, takođe, predviđa i situacije u kojima su srpski zvaničnici, u slučaju ako i kada se kosovski zvaničnici ne predstave u skladu sa instrukcijom, obavezni da reaguju, i to tako što bi predstavnici državnih organa Srbije napustili skup, uz pisani protest organizatoru.”

U proleće 2017. godine, tada ministar za rad, Aleksandar Vulin napustio je komemoraciju u logoru Mathauzen u Austriji zbog, kako je rekao, „prisustva delegacije lažne države Kosovo.”

Godinu dana kasnije, predsednik Srbije odlazi u Pariz na obeležavanje stotinu godina od pobede u Prvom svetskom ratu, uprkos pridikama zbog načina na koje je predstavljeno Kosovo.

„Ono na šta mi ne možemo da utičemo, a to je svima knedla u grlu, to je da je svuda istaknuta kosovska zastava… i da je njihov odnos… nemojte da mislite da je odnos jednak, svi oni znaju razliku između nas i nih. Ali, to je nešto što traje deceniju, čitavu deceniju, možda i dve, tako da se to neće skoro promeniti, ali mi moramo svoju poziciju da menjamo i da budemo snažniji da imamo još više argumenata, da budemo sve prisutniji i da se borimo za svoju zemlju još jače”, rekao je tada Vučić.

Veliki odjek zbog pristanka srpskih državnika da budu u društvu kosovske delegacije imao je Berlinski samit krajem 2022. Tada su šefovi vlada Srbije, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine potpisali tri sporazuma: o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija.

