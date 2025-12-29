Više javno tužilaštvo u Novom Sadu uložilo je žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu da obustavi krivični postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici.

Kako se navodi u saopštenju, VJT je nakon detaljne analize našlo da je rešenje veća Višeg suda zahvaćeno brojnim bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, jer su razlozi pobijanog rešenja protivrečni izreci, nisu navedeni razlozi o svim činjenicama koje su predmet dokazivanja, a razlozi kakvi su dati su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni.

Pogrešni zaključci

Tužilaštvo tvrdi da je veće Višeg suda u Novom Sadu izvelo pogrešan zaključak da nema mesta optužbi u odnosu na navedene okrivljene i, sledstveno tome, pogrešan zaključak u pogledu ukidanja mere zabrane napuštanja stana okrivljenima.

Žalbom VJT u Novom Sadu je ukazano na bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Ocenjeno je da su razlozi rešenja protivrečni izreci u pravno relevantnim činjenicama, tako da je ispitivanje suštine stvari nemoguće, pri čemu su razlozi potpuno pogrešni.

Žalbenim rešenjem je odlučeno da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je šestoro okrivljenih učinilo krivično delo koje je predmet optužbe. U obrazloženju takvog stava veće Višeg suda u Novom Sadu je, pod prividnom formom obrazlaganja da nema dokaza, zapravo navelo da u radnjama okrivljenih lica nema krivičnog dela, zbog čega nije jasna predstava o bitnoj i stvarnoj sadržini odluke suda, navodi se u saopštenju.

Nedostatak pažnje

Tvrdi se da je očigledno da postupajuće veće nije sa posebnom pažnjom, kako se to u rešenju navodi, razmotrilo navode optužnice ili nije razumelo krivičnopravne radnje koje se okrivljenima stavljaju na teret, kao i uzročnoposledičnu vezu između njihovih inkriminsanih radnji i nastupanja posledice, dodaje se u saopštenju VJT.

Konstatuje se da se veće Višeg suda u Novom Sadu, ocenjujući dokaze, upustilo u ocenu i postojanje posebnih elemenata kakvi čine bića određenih krivičnih dela, a što bi trebalo biti predmet argumentovane rasprave o svim činjenicama utvrđenim na osnovu izvedenih dokaza na glavnom pretresu.

Tek nakon sprovedenog kontradiktornog postupka sud bi mogao da ceni pitanje krivice i pravilne primene krivičnog zakona, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da VJT u Novom Sadu ukazuje da bi, u slučaju potvrđivanja odluke veća Višeg suda u Novom Sadu, javnost bila uskraćena da, u postupku pred sudom na javnom glavnom pretresu, prisustvuje izvođenju svih dokaza javnog tužilaštva i odbrane.

Ukoliko bi se prihvatio stav veća Višeg suda u Novom Sadu, to bi značilo da lica, iako su svesna da ne poštuju propise Srbije i pristaju na nastupanje štetnih posledica, ne bi mogla da krivično odgovaraju za (ne)preduzimanje radnji na koje su propisima obavezna, tvrdi VJT.

Izvor: FoNet