Nove carine na uvoz u Ameriku

Izvoz u Ameriku

06.avgust 2025. K. S.

Kako će Trampove carine strefiti Srbiju?

Od četvrtka srpska roba ima carinu od čak 35 odsto pri izvozu u Ameriku. Iako se ne izvozi bogzna koliko - mahom automobilske gume, nešto oružja - pojedine domaće firme mogle bi da stradaju

Milorad Dodik i Aleksandar Vučić

BiH

06.avgust 2025. M. M.

Dodik hoće referendum, Vučić kaže „samo mirno“

Ražalovani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ne priznaje ni presudu ni odluku izborne komisije i tvrdi da će zakazati referendum pa poslušati volju naroda. Aleksandar Vučić kaže da nije Dodik generator krize