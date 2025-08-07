Dok se za domaću pobliku busa u grudi neustrašive, Aleksandar Vučić zarad opstanka na vlasti Zapadu nudi potpunu kapitulaciju u Republici Srpskoj i na Kosovu, tvrdi urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović

„Neki dan je ćaskao sa Makronom. Sinoć Melonijeva u protrčavanju kroz Beograd (bez zajedničke – niti bilo kakve – konf. za štampu?!) A danas Marko Đurić u skoro inkognitoj poseti Vašingtonu, gde će se sresti sa Markom Rubijom. Ne treba biti Ajnštajn da bi se videlo o čemu se i o kakvoj ‚diplomatskoj ofanzivi‘ tu radi, i sa kojim ciljem“, napisao je na platformi X urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović

Nije Vukadinovićeva teza nova – da predsednika Srbije Aleksandra Vučića Evropska unija, pojedine evropske država i SAD sve ove godine održavaju na vlasti svoj njegovoj antizapadnoj retorici uprkos, da bi u njihovom interesu „završio posao“ na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj. Ali je stavlja u kontekst najnovijih masovnih protesta koji su počeli u novembru 2024. i i dalje ne jenjavaju.

„Slično kao u zimu 2023/24, ali sada još drastičnije: dok opoziciju i studente besomučno proziva za izdaju i ‚sluganjstvo stranim centrima moći‘, suočen sa eskalirajućom unutrašnjom političkom krizom, AV bukvalno sve daje i nudi u nadi da će se u zadnji čas nagoditi sa zapadnim silama, ne bi li dobio podršku za još jedan ciklus na vlasti“, piše dalje Vukadinović.

U to spada, naravno, i kopanje litijuma za potrebe evropske auto-industrije.

Tužna priča opozicije i studentska “opasnost”

Jedan od razloga što zapadni političari i Evropska komisija posle deceniju i kusur ne puštaju Vučića niz vodu je što i dalje ne vide alternativu na političkoj sceni Srbije: opozicione političke partije su beznadežno posvađane, ne nazire se opozicioni lider koji bi mogao da bude pandan Vučiću. A sve to iako sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da razjedinjena opozicija ne može da naudi ovako ustrojenoj vlasti.

A studenti u blokadi su i dalje potpuna nepoznanica, pogotovu za “strance”. Taj srpski, autohtoni motor društvene pobune koji neumorno radi ne bi li došlo ne do promene vlasti, već do sistemskih promena, čak pomalo uliva i strah evropskim birokratama koje najviše vole održavanje statusa kvo, pa ma kakav bio.

Sve u svemu postalo je jasno da će građani Srbije ako žele da se otresu naprednjačkog bezakonja, izbornih prevara, endemske korupcije i partijske države to morati da urade sami.

A čini se ovog puta da to zaista mogu, da se trese kula Vučićeva, da mu izmiče crveni tepih pod nogama, da kuka i motika samo što nisu poleteli ka Andrićevom vencu.

Politička asanacija Dodika

Zato Vučić u razgovoru sa stranim državnicima na sto stavlja „maksimalnu kooperativnost (čitaj, potpunu kapitulaciju) oko KiM, što je već u velikoj meri i isporučio“, smatra Vukadinović, a sada, pored toga, i „političku asanaciju“ Dodika, kao i ponovno reaktuelizovanje projekta Rio Tinto i rudnika litijuma u Srbiji.

A šalje i signale da je spreman na nove krupne korake u pravcu NATO-a.

Bilo kako bilo, zaključuje Vukadinović, Vučić sve to radi istovremeno dok se pred svojim pristalicama busa u junačke grudi, grdi Zapad, i galami kako „nikad neće priznati Kosovo“, „izdati RS“, „okrenuti leđa Rusiji“.

„Obratite na ovo malo pažnju vi ‚patriote‘, koji još uvek govorite: ‚Ma, nisam ja za Vučića, ali ko zna kakvi će izdajnici doći posle njega. E, pa teško da mogu gori, perfidniji i štetniji od ovoga“, poručuje Đorđe Vukadinović „patriotskim snagama“.

Zamera im da su se previše „femkali“, „gledali svoja posla“, verovali Vučiću i davali mu što direktnu, što indirektnu podršku, jer da nisu, „nacionalna stvar bi svakako stajala bolje nego što sada stoji“.

Šta ih briga što je diktator, ako je njihov diktator

Što se Evropske unije tiče, ona se u slučaju Srbije drži stare američke logike: Koga je briga što je neki šef države dikator, ako je naš diktator.

Srbija se i dalje formalno nalazi na “evropskom putu” i dobija značke na kojima piše “evropska perspektiva”, ali se u političkoj praski svakim danom sve više udaljava od Evropske unije, jer se sve bezobzirnije krše eropski demokratski standardi. Predsednik Srbije prednjački u urušavanju ostataka vladavine prava.

Ali, pošto niko živ u Briselu ne veruje u članstvo Srbije u EU, sve to nije toliko važno.

