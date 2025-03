Na programu televizije Informer je specijalna emisija posvećena protestu „DEZInformer“, na kojoj uživo prikazuju snimke iz Bulevara Peke Dapčevića iz drona.

Vlasnik i glavni i odgovorni urednik Informera Dragan Vučićević izjavio je da niko ne može da uđe ni izađe iz Informera i da je u toku „talačka kriza“.

Vučićević o studentima

Vučićević je naveo da oni koji tvrde da se bore se za slobodu, sada sprovode najveće nasilje – tvrde da se bore se za slobodu medija, a terorišu ih.

Pozivajući se na informacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Vučićević je kazao da se ispred Informera nalazi 3.500 ljudi, a ocenio je da je to „pik protesta“ i da će broj početi da se smanjuje.

Vučićević je kazao da demonstranti „skaču kao sumanuti, kao sekta i viču parole dok se ne onesveste“.

„Ovo je nenormalno i najstrašnije nasilje, ugrožena je egzistencija 250 porodica“, tvrdi Vučićević povodom protesta za koji su studenti istakli da nije reč o blokadi te medijske kuće i pozvali sve da prođe kao „druženje“ bez nasilja.

On je rekao da „blokaderi“ praniraju da posle 19 sati gađaju zgradu Informera jajima.

Šešelj nosi pištolj

Gost ove emisije je bio predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj.

Vođa radikala je, na pitanje da li se oseća bezbedno u gradu, sada kada ima toliko protesta i blokada, odgovorio potvrdno, navodeći da je ponovo počeo da nosi pištolj.

Šešelj je u svojoj političkoj karijeri, pre odlaska u Haški tribunal gde je osuđen za zločine protiv čovečnosti, za podsticanje ratnih zločina u Vukovaru 1991. i progon Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci, bio akter više incidenta upravo s pištoljem u rukama.

Ostalo je dokumentovano njegovo potezanje pištolje na protestu ispred Skupštine, kao i u Skupštini kada je pištolj uperio prema tadašnjem fotoreporteru „Borbe“.

Šešelje je o svojim manirima nedavno govorio i gostujući u programu TV Prva.

„Ja sam znao devedesetih godina kad me rulja opkoli, da izvučem pištolj i pucam u vazduh. Meni, ako se to opet desi, ja ću se braniti, boriti. Pa neka me strpaju u zatvor, neka rade šta hoće“, rekao je Šešelj sredinom decembra za TV Prva.

Izvor: FoNet