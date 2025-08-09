Šta nam govori najnovije „Pravilo o izmenama i dopunama pravila“ Vojske Srbije koje je potpisao samoproglašeni „vrhovni komandant oružanih snaga“ Aleksandar Vučić

Dok Vojska Srbije ima problem sa odlivom kadrova, predsednik Srbije i samozvani „vrhovni komandant oružanih snaga“ Aleksandar Vučić pokušava to da predupredi dodelom nekakvih značaka, kao nekad u izviđačima ili na omladinskim radnim akcijama.

U tom smislu je u poslednjem broju Službenog vojnog lista potpisao „Pravilo o izmenama i dopunama pravila o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije“.

A tim izmenama njegovi „seizi“ iz vojske su predvideli, na primer, tobolac za nošenje zastave, tj. „uprtač sa šnalom“, koji „služi da ravnomerno rasporedi težinu zastave komande operativnog nivoa i zastave jedinice kako bi se nesmetano obavljale ceremonijalne radnje i postupci sa zastavom. Pa se ide i u detalje: „Uprtač je izrađen od sintetičkog materijala u boji karakterističnoj za komandu operativnog nivoa odnosno jedinicu. Na šnali izrađenoj od legure metala je aplicirana značka komande operativnog nivoa odnosno amblem jedinice ranga brigade ili vojna oznaka za kapu pripadnika jedinice ranga brigade čiju zastavu nosi zastavnik”.

Izmene odredbi o značkama

Da dokon pop i jariće krsti, pokazuju i izmene odredbi o značkama „završenih škola, usavršavanja i kurseva“. Pa su tako za oficire propisane značke završenih studija prvog, drugog i trećeg stepena na Vojnoj akademiji, završenih studija prvog, drugog i trećeg stepena na Medicinskom fakultetu VMA, kao i značke Osnovnog komandno-štabnog kursa, Komandno-štabnog usavršavanja, Generalštabnog usavršavanja, Visokih studija bezbednosti i odbrane.

Kod podoficira su predviđene značke završene Srednje stručne vojne škole ,,1300 kaplara”, Osnovnog kursa za podoficire i Kursa za podoficire lica iz građanstva, Kursa za prve podoficire, ali tu su i značke završenog Komandno-štabnog kursa za podoficire i završenog Kursa za glavne podoficire.

Kad oficiri i podoficiri zakače sve te značke, ima da ih „pretežu“. Pošto se ništa ne prepušta slučaju, propisan je i heraldički izgled tih znački, sa svim detaljima.

Nova značkica i za Vojnobezbednosnu agenciju

Vučić je potpisao i izmene značke njemu omiljene Vojnobezbednosne agencije (VBA), koja se kači na uniformu. Zašto dosadašnja značka treba da se menja, verovatno zna samo direktor VBA, nekadašnji Vučićev ađutant general Đuro Jovanić, čija je karijera išla „na mlazni pogon“ zahvaljujući toj okolnosti. Ide se i korak dalje, pa se menja i amblem VBA, koji se nosi na radnoj uniformi, sa sve detaljima.

Menja se i znak Vojnog arhiva, a uvodi i znak Centra za informacionu bezbednost.

Sve te izmenjene znakove i ambleme neko je morao da dizajnira i izradi, a to se sigurno ne radi besplatno. Treba videti da li je to uračunato u plan rashoda Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za ovu godinu.

