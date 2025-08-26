Aleksandar Vučić nudi TV duel studentima, a i sam se potajno nada da ga nikada neće dobiti. Jer, on punih 13 godina nije imao televizijski duel, bez ozbira na nebrojene pozive

„Pred nama je velika prilika da se izborimo za promene. Ja mislim da se odnosim džentlmenski prema svojim protivnicima i mislim da se tako ponašam u budućnosti. Tu moju želju za promenom niko ne može da zaustavi.“

Ovako je Aleksandar Vučić govorio u svom poslednjem TV duelu. Bilo je to pre 13 godina, kada je izgubio izbore u Beogradu, a sa druge strane u studiju sedeo je Dragan Đilas.

Kada se ovaj razgovor danas sluša, zvuči dosta nerealno. Jer, bez obzira na njegovu uobičajenu retoriku i ponižavajući odnos prema novinarima, Vučić sedi u programu tadašnje B92 i neuporedivo se manje nadmeno ponaša nego danas.

Vučića kao radikala pamte kao redovnog učesnika u političkim emisijama, odazivao se rado i u „Utisak nedelje“, voleo je verbalni okršaj sa neistomišljenicima. Ove duele, kada je došao na vlast, zamenio je višesatnim monolozima, izbegavajući direktan duel sa glavnim rivalima.

Beži od duela kao đavo od krsta

Čim je zacementirao vlast, Vučić u duele više nije išao, a odbio je svakoga ko ga je umeđuvremenu ikada pozvao.

„Jednog dana će morati da razgovaraju sa nekim“, rekao je predsednik države za Juronjuz, komentarišući sada svoj navodno iskreni poziv studentima na TV duel.

Studenti samo treba da izaberu prostor, studio, dodao je, a on će se odmah pojaviti jer „veruje da razgovor i dijalog nemaju nikakvu alternativu“.

Ipak, kada ga je N1 televizija 2022. godine pozvala na debatu za kandidatom za predsednika Zdravkom Ponošem, on je rekao da ga „na njega niko nije pozvao“.

Za to je ponudio objašnjenje – nijedan predsednik Srbije nije učestvovao u TV duelima, osim u drugom krugu predsedničkih izbora.

„Ja nemam problem, uvek sam spreman, ja sam rekao da sam spreman protiv njih petorice, ali ja da dobijem 50 posto vremena, oni 50 posto vremena. Da se dogovore koja su to petorica. Nemam problem sa tim. A ja ne znam, što bih ja podizao Čanka, ili podizao Jeremića, ili podizao Boška Obradovića, ili Đilasa, ili Radulovića, ili Šešelja, ili bilo koga drugog. I kako da odlučim ko je protivnik“, rekao je Vučić 2021.

Petorica na njega

Kada je krajem 2013. tadašnji lider DS Dragan Đilas tražio od njega da izađe na TV duel, Vučić, u to vreme potpredsednik Vlade Srbije, kazao je da je „spreman da se odazove“, ali da to bude duel „sa svom trojicom lidera opozicije“, podseća Istinomer.

„Iako sam trenutno veoma zauzet, spreman sam da se odazovem pozivu gospodina Đilasa. Samo tražim da to bude duel sa svom trojicom lidera opozicije, dakle sa Đilasom, ali i Jovanovićem i Koštunicom. Neka sva trojica sednu preko puta mene i kažu šta zameraju novoj vladi, a ja im obećavam da ću odgovoriti na sva njihova pitanja“, rekao je on tada za Kurir.

Slično je bilo i 2016, kada je Vučić, kao predsednik Vlade Srbije, obećao da će naći vremena za TV duel, ali naravno – sa petoricom lidera opozicije.

„Obećavam vam da ću naći vremena i da ću naći načina da izađem na duel sa njih petoricom. I to nema nikakvog karikaturalnog pristupa, niti bilo čega drugog“, dodao je i rekoa da će „naći načina da ne izbegne tako nešto”. Ali, ovoga puta tvrdio je da će protiv čak šestorice.

Godinu dana kasnije se kandidovao za predsednika Srbije, a u septembru te 2017. je na pitanje zašto izbegava duele sa opozicijom, opet predložio da se u emisiju pozovu petorica opozicionara.

2019. je rekao da su petorica protiv njega, iako je nabrojao samo četvoricu. Ali, ovog puta su u pitanju opozicioni lideri Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović, kao i sociolog Jovo Bakić. Njih je Vučić pozvao da samo odrede vreme i mesto susreta.

Slično je bio i 2021. Odgovarajući na pitanje televizije N1, kada će on izaći u TV duel sa nekim od opozicionih lidera, budući da su se na RTS suočili Ivica Dačić i Boris Tadić, Vučić je opet naglasio da to nije učinio nijedan predsednik Republike, pre drugog kruga predsedničkih izbora.