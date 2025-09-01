Vučićev komentar na mini kontramitinge po Srbiji je opet bio poziv studentima. Ovaj put uz slike crtanja i balone, dok su se njegove pristalice na tukle u Novom Sadu

„Najveća vrednost Srbije su njeni ljudi“, rekao je Vučić nakon 95 mini kontramitinga po zemlji koje je organizovao u nedelju.

I to je, ponovo, bio povod da pošalje poruku studentima. Sa spotom na društvenim mrežama u kojem prikazuje dete sa šajkačom, bojenje bojicama i bebe na mitinzima, dodao je da „mora da se razgovara i vodi dijalog“.

Dijalog i tuča

Kako prenose režimski mediji, u nedelju s početkom 18.30, u 95 mesta Srbije okupili su se građani koji se protive blokadama.

Tim skupovima oni poručuju da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život, da se slobodno kreću, uče i rade. Organizator je Centar za društvenu stabilnost, sva okupljanja su prijavljena, a zahvaljujući snimku telefonskog razgovora zna se da se dolazak na skup u Boleč plaća, da košta 50 evra, i da traje jedan sat.

U jednom trenutku došlo je do tuče i to među pristalicama SNS. Kako su javili novinari N1, tuča je potrajala nekoliko sekundi među više učesnika skupa, a policija je odmah reagovala.

Ovo je treće okupljanje pristalica SNS koji protestuju protiv studentskih i građanskih blokada. Kako javljaju reporteri, neki su završeni ubrzo nakon što su počeli.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na javnim okupljanjima na 95 lokacija širom Srbije okupilo 103.305 ljudi.

Sa građanima u Zemunu bili su premijer Srbije Đuro Macut, ministar pravde Nenad Vujić, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon i glumac Lazar Ristovski.

Sukob

U Novom Sadu došlo je do sukoba.

Velikih broj pripadnika žandarmerije raspoređenih u kordon u opremi za razbijanje demonstracija postavljeno je na raskrsnici Cara Lazara i Ive Lole Ribara, na granici između novosadskih prigradskih naselja Veternik i Futog, kako bi se našli između pristalica SNS i građana koji su se okupili na poziv Zbora Veternik.

Žandarmerija je građane iz zborova potisnula nekoliko stotina metara dalje od raskrsnice kroz koju će proći pristalice SNS-a.