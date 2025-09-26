Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je nesvakidašnji intervju za Frankfurter algemajne cajtung u kojem se branio od optužbi na bizaran način. Intervju je sam zahtevao

Razgovor novinara Mihaela Martensa i predsednika Srbije Aleksandra Vučića protekao je u insistiranju prvog i vrludanju drugog. Tako Vučić opet nije dao dokaze da ga navodno ruše zapadne službe ili da se protesti finansiraju iz inostranstva.

„Ne izmišljam stvari da bih pronašao krivce za ono što se dešava u Srbiji“, odvraća Vučić za frankfurtski list, a prenosi Dojče vele.

„Nikada nisam rekao da je sve organizovano spolja. Ali, dobro se finansira iz inostranstva, jer ti ljudi nemaju dovoljno novca da to sami plate. Na primer: ti studenti koji su blokirali univerzitete ipak moraju da jedu tri puta dnevno.“

To „uglavnom“ plaća inostranstvo, dodaje.

Svojevremenu tvrdnju da neke nemačke fondacije finansiraju proteste Vučić sada objašnjava time da ima dokaze, ali ih ne pokazuje jer ne želi da opterećuje odnose Beograda i Berlina.

„Te dokaze sam predstavio onima koji su za to nadležni. Oni su rekli da je to jednostavno njihov posao, tako podržavaju nevladine organizacije, tako žele da pokušaju da utiču na društvo“, tvrdi Vučić. Prema njemu, ne ruše fondacije njega, nego organizacije koje ovi finansiraju.

Vučić kaže da su mnogi studenti i drugi u protestu „pristojni ljudi“ koje su „razne informacije dovele u zabludu“, ali da su mu „u mnogim stvarima dali lekciju“. „Razumeo sam poruku. Ne onu od plaćenih profesionalnih demonstranata, već od pristojnih demonstranata.“

Izbori kad spremi Ekspo

Vučić je rekao da će izbori biti „verovatno“ krajem 2026. godine, „možda i ranije“, kaže Vučić za kraj. „Ali moramo prethodno da završimo pripreme za Expo 2027 u Beogradu.“

Kako Martens opisuje u međutekstu intervjua, kada se došlo do izbora i izbornih uslova, Vučić usred intervjua zove predsednicu Skupštine i bivšu premijerku Anu Brnabić koja preko zvučnika priča da je Srbija sprovela desetine preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova, te da je opozicija napustila radnu grupu parlamenta koja se time bavila.

Kad razgovor ode ka optužbama da je protiv demonstranata 15. marta upotrebljen zvučni top, Martens podseća da je zvanični Beograd pozvao i rusku službu FSB koja je potvrdila da navodno nije korišćeno akustično oružje.

Vučić protestuje. Kaže, prvo su zvali FBI. I pita novinara zašto ne prenese svojim čitaocima i saopštenja ruskih službi u kojima se Vučić napada. Kakva na primer?

„Ruska spoljna obaveštajna služba SVR je tvrdila da prodajemo municiju Ukrajini. Ja sam politički veteran, razumem jezik takvih saopštenja. Objasnite to saopštenje vašim čitaocima“, kaže Vučić. „To je bez sumnje bila najuvredljivija izjava protiv Srbije koju sam ikada video.“

Zašto je tražio intervju

U uvodu intervjua za nedeljno izdanje Frankfurter algemajne cajtunga objašnjeno je kako je do razgovora uopšte došlo.

Naime, Martens je nedavno objavio tekst „Lažni prijatelji“ u kojem je pomenuto da Vučić „označava Putina kao saveznika“. Nekoliko sati kasnije su Vučićevi ljudi pitali može li predsednik da odgovori „na neke tačke koje jednostavno nisu istinite“.

Vučić sada insistira da Rusiju ne zove „saveznikom“ nego prijateljima. „Srbija pokušava da održi dobre odnose sa Rusijom i to ćemo nastaviti da činimo. Ne moramo da radimo isto što i svi drugi.“

„Ali da li to znači da podržavamo kršenje međunarodnog prava i međunarodnog poretka? Ne, to ne radimo. Nikada nismo rekli da podržavamo ulazak trupa na tuđe teritorije. Uvek smo podržavali teritorijalni integritet Ukrajine i nastavićemo da ga podržavamo“, kaže Vučić.

Na pitanje zašto onda Aleksandar Vulin govori o „saveznicima“ u Moskvi, Vučić kaže da Vulin niti je u njegovoj stranci, niti je ministar, niti donosi odluke.