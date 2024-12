Buka koju su studenti pravili ispred kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Andrićevom vencu bila je toliko glasna da se čula u i u televizijskom prenosu na RTS-u koji nije uspevao da je umanji. Na sve to Vučić je rekao da je u pitanju buka „oko šest stotina njih“ i još ponešto nipodoštavajuće

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u sredu uveče propraćeno je snažnom bukom i uzvicima građana okupljenih ispred njegovog kabineta, a ta buka bila je toliko intenzivna da se čula i u televizijskom prenosu na RTS koji nije uspevao da je umanji.

Vučić je ocenio da je u pitanju buka „oko šest stotina njih“.

„Svejedno je da li je 6000, ja ih izuzetno poštujem, izuzetno cenim. Znate da sam ja ovde držao konferencije za novinare i kada ih je bilo mnogo, mnogo hiljada, i kada su govorili do Vaskrsa, do Đurđevdana, do ne znam čega sve. Mislio sam da su ti ljudi apolitični, bar tako su govorili, rekli su da se ne bave politikom, da ih interesuje samo pravda. Ne znaju šta želim da im kažem, a ja želim da im saopštim divne reči večeras“, počeo je svoje obraćanje Vučić vidno dekoncetrisan i crven u licu.

On je ocenio da „nije pitanje blokada fakulteta, već politike, i da je to želeo da vidi“.

„Uspeo sam da lidere političkih stranaka nateram da pokažu svoje pravo lice, kao i oni koji im služe u različitim pokretima i nevladinom organizacijama“, rekao je Vučić i ocenio da to što mu građani toliko zvižde znači da je on bio u pravu kada je govorio o „isključivo političkoj prirodi protesta“.

Neki su bili pametniji i mudriji pa su ostali na fakultetima, ali ovi koji su kolovođe iz političkih organizacija i njihovih omladinskih organizacija, kao što vidite, nikada nisu razumeli šta ozbiljniji ljudi koji se bave ovim poslom decenijama mogu i žele da im poruče“, rekao je Vučić.

Spomenik žrtvama tragedije u Novom Sadu

On je najavio je danas da planira da do 7. januara poseti svaku porodicu čiji su najbliži stradali u nesreći kada se obrušila nadstrešnica zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, ako to te porodice budu želele.

„Neke sam već posetio. Moja ideja je, a to ću predložiti i vlastima u Novom Sadu, da na mestu gde se tragedija dogodila podignemo spomenik koji će jasno da ukaže na nezaborav“, rekao je Vučić.

Naveo je da bi ppomenik služio „da nikad ne zaboravimo ljude i decu koja su stradala, da nikad ne zaboravimo njihovu sudbinu, niti pouke koji smo mogli da izvučemo iz toga“.

„Sve smo zahteve ispunili, a demonstracije će se nastaviti jer su zahtevi samo izgovor“, osvrnuo se Vučić na povike „izlazite napolje“.

On je najavio ispunjenje nekoliko zahteva studenata koji su blokirali fakultete univerziteta u Srbiji.

Rekao je da će biti ispunjen zahtev za povećanje davanja od 20 odsto za materijalne troškova univerziteta i fakulteta u Srbiji.

„To je oko 22-23 miliona evra. Vlada će doneti tu odluku odmah“, najavio je Vučić.

Vučić će dati dokumentaciju studentima

Povodom zahteva da budu javno dostupni ugovori o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, gde je u padu nadstrešnice stradalo 15 osoba, Vučić je rekao da je i sam tražio od Ministarstva građevinarstva svu dokumentaciju kao predsednik Republike i sa svih mesta koja su mu dostupna.

„Doneo sam je da je pružim na uvid javnosti, da je dam studentima. Neka ovlaste nekoga, da je baš ne dam nekome sa ulice“, rekao je Vučić.

„Radi se o 195 različitih dokumenata u devet registratora, a ja ću zamoliti premijera Miloša Vučevića da se sve sutra stavi na sajt“, najavio je Vučić.

Vučič je rekao i da je država danima suočena sa pokušajima hibridnog rata koji se vodi protiv nje, koje proizvode različite grupe za pritisak, uz značajnu podršku spolja i pomoć medija koji, kako je rekao, obmanjuju javnost na dnevnom niovu.

„Lično će pomilovati sve koji budu osuđeni za divljanje“

On je naglasio da nikad nije dao pomilovanje, ali je najavio da će „lično pomilovati sve koji budu osuđeni za divljanje u Novom Sadu ili Beogradu“.

„Mi očekujemo da oni koji su zahteve postavljali da kažu da su ispunjeni i da se vrate na nastavu“, rekao je Vučić.

„Da li zaista to očekujem? Pa, naravno da ne, ali će biti jasno svima o čemu se radi i da nikada nijednog trenutka zahtevi nisu bili u pitanju, već čista i suva politika, kao i ovo večaras i beskrajno im hvala na tome“, rekao je Vučić.

Vučić je od predsednice parlamenta Ane Brnabić, koja prisutvuje njegovom obraćanju, zatražio da stavi na dnevni red parlamenta zahteve opozicije za njenu smenu i smenu Vlade Srbije, kao i da poslanici Srpske napredne stranke daju kvorum.

Vučić se obratio i premijeru Milošu Vučeviću sa zahtevom da ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović reši sa poljoprivrednicima pitanja oko stavljanja njihovih gazdinstava u pasivan status