Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će se o mandataru razgovarati tek kada bude konstatovana ostavka premijera Miloša Vučevića.

Vučić je istakao da je, po Ustavu, nadležan da predloži mandatara, ali da dok je živ neće omogućiti formiranje prelazne vlade na ustavan i zakonit način.

Smatra da bi to bila „smrt za Srbiju“ i povratak na vlast onih koji su “najgori za Srbiju“.

Danas je, kaže, na sednici GO SNS-a rekao da imamo veliki problem i da su ljudi zabrinuti.

„Četiri meseca traje maltretiranje građana“, rekao je Vučić.

Molim mlade ljude kao predsednik da ne učestvuju u nasilju

Vučić je rekao da je njegov posao kao predsednika da zamoli, posebno mlade ljude da ne učestvuju u nasilju.

„Nemojte da vas iskoriste Đilas, Milivojević i svi ostali za svoje prljave političke ciljeve. Nemojte. To je moja molba kao predsednika Republike, ne zbog sebe. Jer predsednika da promenite ne možete. To vas molim zbog vas, deco. To vas molim zbog vas, zato što vi morate da znate“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u subotu će biti počinjena najteža krivična dela protiv Republike Srbije.

„To je napad na ustavno uređenje Republike Srbije u skladu sa članom 308 i 309 Ustava Republike Srbije. Za 308 je propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina. Za 309 imate različite stavove, ali ono osnovno – podsticanje i podstrekavanje na sprovođenje napada na ustavno uređenje Srbije od 6 meseci do pet godina“, rekao je Vučić.

Nasilje neće biti moguće da se izbegne

„Dobro je da su videli da im brojevi na terenu padaju, dobro je, ono što neće videti na RTS-u, da svuda imaju mnogo manje ljudi nego što su imali ranije, i po dva, i po tri, i po četiri puta manje ljudi. Pa se sad skupljaju iz celog regiona da bi imali u jednoj opštini, kao što su nekada samo iz te opštine imali. Ali zato se radikalizuju, zato se homogenizuju, radikalizuju i moraju da pokušaju da sprovedu nasilje“, kaže Vučić.

Kaže da to nasilje neće biti moguće da se izbegne, zato što su već napravljeni planovi.

Predsednik Srbije je, takođe, izjavio da je skup 15. marta ilegalan jer nije prijavljen nadležnim organima, ali da se ipak očekuje da nadležni urade sve po zakonu, iako za to nisu u obavezi.

Prema njegovim rečima, na protivzakonito okupljanje postaviće redare, a već je dogovoreno koje osobe i gde će krenuti sa bakljama, jajima i kamenicama.

„Pokušaćemo da osobe koje planiraju nasilje budu privedene pre skupa. Procenjujem da će između 60.000 i 80.000 ljudi, možda i manje, iz cele Srbije doći. To je veliki broj, a u čoporu su svi psi jaki. Nisu to samo studenti koji ne žele nasilje“, ukazao je Vučić.

„Pohapsićemo sve izgrednike“

Poručio je da su svi zahtevi studenata odavno ispunjeni, kao i da svi znaju, iako se navodno čeka da budu ispunjeni.

„Sa gotovo izvesnošću mogu da vam kažem da će studenti izgubiti godinu“, naveo je predsednik, koji je dodao da će sudija u subotu ipak odsvirati kraj, jer ljudi ne mogu da tolerišu bezakonje.

„Krenuće iz četiri pravca: sa Trga Republike, Novog Beograda, Autokomande, ali još nije sigurno za Šumarski fakultet“, rekao je predsednik.

Na pitanje šta će se desiti u slučaju susreta studenata koji, kako kažu, žele da uče, Vučić ističe da će nadležni državni organi raditi svoj posao.

„Imamo državu, pokazaćemo državu. Nemoguće je izbegnuti nasilje, pokušaće sve da urade da iskoriste studente. Desiće se veliko zlo, ali posle toga je kraj. Pustićemo sve da vide ko čini nasilje. Pohapsićemo sve izgrednike. Svako ko bude bacio kamenicu ili dimnu bombu, biće procesuiran“, rekao je predsednik.

Izvor: RTS