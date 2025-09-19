Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u maniru „a šta su oni nama radili?!“ relativizovao pretnje smrću upućene studentu Pavlu Cicvariću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslužio se omiljenom frazom za aboliciju u srpskom društvu – „a šta su oni nama radili?!“ pa je relativizovao izjavu o planovima za ubistvo studenta Pavla Cicvarića koje je izneo visoki funkcioner SNS-a Siniša Vučinić rekavši da njega, Vučića, „dnevno po 14 puta ubijaju“.

Vučić je u programu TV Blic osudioVučinićevu izjavu, ocenjujući je neodgovornom, a najavio je i da će biti provereno ima li iza toga nešto.

Vučić je osudio i one koji njega, kako je naveo, „dnevno po 14 puta ubijaju“.

„Svakoga dana zvaničnici, novinari, analitičari, kandidati na listi blokadera, govore o tome kako me treba ubiti, crtaju me obešenog, nikada to nije čudno, nikoga ne pitate nešto o tome“, rekao je Vučić.

Iako je rekao da osuđuje izjavu Vučinića i da je krajnje neodgovorna, Vučić je dodao i da mu je jasno šta je hteo da kaže – da blokaderi propadaju.

„Verujem da se Siniša Vučinić pokajao i da takve gluposti neće da ponavlja“, rekao je Vučić.

Naveo je da će za svaki slučaj naložiti Bezbednosnoj agenciji da proveri „postoji li bilo šta iza tih neodgovornih trvdnji“.

„Tako se ponaša odgovorna država i odgovorni predsednik“, pohvalio je samog sebe Vučić.