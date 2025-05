Dok se u Beogradu održava protest građana i studenata, a za 1. jun su najavljena okupljanja širom Srbije, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da 23 odsto ukupne populacije doživljava proteste i nemire kao najveće probleme u zemlji.

Vučić je posle obilaska sela Grljan, u funkcionerskoj kampanji uoči lokalnih izbora u Zaječaru 8. juna, ocenio da su građani „siti zaustavljanja Srbije“.

„Ljudi su već nervozni. Prvi put u istoriji od ukupnog broja stanovništva, 23 odsto njih na pitanje šta su najveći problemi u zemlji, kažu da su to protesti i nemiri. Znači da su se toliko ogadili narodu da je to neverovatno. Time se ne ponosim“, rekao je Vučić.

Prilikom obilaska sabora u selu Jelašnica, Vučić je na pitanje novinara kako odgovara na navode da je „kukavica“ i da „ne sme ne izbore“, rekao da kada vodite državu ne smete da odgovarate na osnovu lične sujete, već na osnovu „potreba naroda“.

„Kada se završe pripreme za Ekspo daću prevremene izbore. Na tim izborima, plašim se da su mnogo pogrešili. Mislio sam da su šanse tu negde, ali više nisu. Pobedićemo ih i tada ubedljivo“, poručio je Vučić.

Predizborna najava obnove bolnice i otvaranja fabrike

On je kazao da će u Zaječaru biti obnovljena bolnica i da ga to posebno raduje, a dodao je i da će do kraja godine u tom gradu država otvoriti fabriku namenske industrije.

On je kazao da je odobren i projekat izgranje kanalizacije u tom kraju.

Podsetimo, u Zaječaru se, uz Kosjerić, 8. juna održavaju lokalni izbori.

Izvor: 021/Beta