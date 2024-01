Predstavljanje obuhvatnog plana razvoja Srbije, koji je predsednik Aleksandar Vučić nazvao „Srbija 2027 – skok u budućnost“, prenosila je uživo 41 televizija koja se može gledati u Telekomovoj kablovskoj ponudi, izbrojao je Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

Preciziraju da te televizije zauzimaju pedeset kanala i da se to brojanje odnosi na ono što je bilo dostupno gledaocima u Beogradu.

„Ovo je empirijski dokaz da su ekonomski neodrživi mediji i novinari koji nisu spremni da poštuju kodeks profesije bitan stub aktuelne vlasti jer su pretvoreni u sredstva propagande, odnosno propagandiste“, kaže za „Vreme“ Zoran Gavrilović, izvršni direktor BIRODI-ja.

„Proizvodnja optimizma“

Tokom multimedijalnog nastupa, uz pratnju odlazeće premijerke i nekih ministara, Vučić je tokom dva sata nabrajao cifre, gotove i planirane projekte, nizao uspehe koji će, kako je najavio, kulminirati 2027. godine kada se održava izložba Ekspo.

„Nad Srbijom je uspostavljena medijska mrena, koja ima zadatak da proizvodi optimizam kod birača SNS-a, jer su oni najmanje zadovoljni materijalnim položajem u odnosu na apstinente i opozicione glasače“, tumači Gavrilović.

„Ovaj događaj je služio ubrizgavanju optimizma“, zaključuje on.

Ko je sve prenosio?

Kako nabraja, nastup su uživo prenosili javni servisi RTS 1 i RTV 1, zatim televizije sa nacionalnom pokrivenošću Pink, Prva i Happy.

Sledio je niz kablovskih i lokalnih televizija, od kojih su neke iz susednih zemalja: K1, Vesti, Euronews, Tanjug, Blic, Studio B, Informer, TV Palma plus, RAS, TV BN, TV BN 2, Koreni, TV Most, TV Pančevo, Dunav TV, Hype, Pink plus, TV Prva Cg, TV Melos, TV KCN 1, TV Super sat, TV Info 24, TV Plana, TV Apatin, Novosadska TV, TV 9, TV Lav, RTK, TV AS, TV GM Plus, Info 24 plus, TV Lav plus, Hype 2, Belle ami, Bosphorus i RTV Vranje.

„Da sve bude tužnije“, zaključuje Gavrilović, „prenošeno je kršenje Ustava Srbije jer je predsednik radio ono sto je posao Vlade. Sve ovo otvara pitanje narušavanja medijskog pluralizma čije (ne)postojanje po Zakonu treba da utvrdi REM“, .