Posle incidenta na jučerašnjem protestu, za koji se nižu tvrdnje da je izazvan zvučnim topom ili nekim sličnim sredstvom za razbijanje demonstracija, sve je više zahteva da reaguju resorne državne institucije, počev od republičkog javnog tužioca, i da utvrde i objasne šta se zaista dogodilo i šta je izazvalo pometnju i posledice po učesnika skupa.

Predsednikm Aleksandar Vučić smatra da to nije potrebno.

Gostujući na današnjoj sednici Vlade, predsednik Republike Srbije je zatražio od ministarke pravde Maje Popović da njeno ministarstvo i tužilaštvo da „reaguju i ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu.“ Govorio je o zvučnom topu koji je, navodno, 15. marta u 19:11 časova upotrebljen za vreme 15-minutne tišine.

Ko nije kriv

A zatim je rekao:

„Neka se proveri, neka se povede postupak. Ali neka gone i sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora krivično-pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinformacija, pokušavajući da obmane celokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije. Ili će država da funkcioniše ili se sklonite i pre tog 15. aprila, pa da lepo svi priznamo da smo nenadležni i da ne radimo svoj posao. Jer ako to nije dovoljan poziv tužiocu da treba da reaguje, ne znam šta bi drugo trebalo da bude poziv. Molim vas samo da uradite svoj posao i ništa više. I da narodu bude saopštena istina“.

VJT

Urgentni centar i ministar zdravlja Lončar su odmah objavili da im se nije javio niko sa tegobama koje izaziva zvučni top, a Više javno tužilaštvo je zatim naložilo Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, naglasivši da je to „nakon demantija Urgentnog centra da je zbrinuo desetine građana sa tegobama od zvučnog topa, da formira predmet i naloži identifikovanje lica koja su takve neistinite informacije širila u javnosti.

„Nalog je dat zbog postojanja osnova sumnje da je na ovaj način izvršeno krivično delo Izazivanje panike i nereda iz člana 343. Krivičnog zakonika“, saopštilo je VJT.

U saopštenju VJT se ne pominje da će se ispitati i šta se desilo na skupu u subotu u 19:11 časova.

Traži se odgovornost

Advokat Rodoljub Šabić, predsednik Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, je u pisanoj izjavio ocenio da je „šturo zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da policija nije koristila ‘zvučni top’ jer ona navodno ‘ne koristi nedozvoljena sredstva’ apsolutno nedovoljno“.

Prema njegovim rečima, budući da su već javno iznete sumnje o vrsti i poreklu, kao i o načinu nabavke te tehnologije, neophodno je da nezavisna istraga razjasni sve relevantne okolnosti u vezi sa tim i obezbedi pretpostavke za odgovornost svih aktera, počevši od nezakonitog raspolaganja budžetskim sredstvima za nabavku opreme čija primena je zabranjena pa do konkretne primene na skupu u Beogradu.

Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić, kaže da se njegovoj organizaciji i drugim organizacijama civilnog društva javio veliki broj građana povodom pomenutog događaja.

„Mi za sada možemo da kažemo da imamo sigurno dovoljno činjenične građe koje govori o tome da je možda reč o krivičnom delu izazivanja i opšte opasnosti, a ne bih isključio čak i da se radi o nekom težem delu, ukoliko je nekakva namera bila da se zastraši stanovništvo“, ukazuje Ilić.

Pravni tim Narodnog pokreta Srbije, rekao je Miroslav Aleksić predsednik ovog pokreta, „priprema krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i ostalih odgovornih i podneće ih tužilaštvu, a Dačić mora da odgovori ko je iz MUP-a protivzakonito nabavio to opasno sredstvo koje ozbiljno može da ugrozi život i zdravlje ljudi. Odgovornost se mora utvrditi“.

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) zahteva od „ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića kao i od vrhovnog javnog tužioca da sprovedu hitnu istragu i pokrenu postupak protiv odgovornih za masovni napad nepoznatim zvučnim oružjem“.

Istragu i postupak protiv odgovornih treaže i Zelerno levi front, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, SRCE… i mnoga druga civilna društva i predstavnici opozicije.