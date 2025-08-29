Marko Marjanović

Hronika

29.avgust 2025. I.M.

Pritvor za tviteraša Kristal Met Dejmona

Odluku o određivanju pritvora Marku Marjanoviću, poznatijem kao Kristal Met Dejmon na društvenoj mreži X, donelo je krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, nasuprot stavu kolega, sudija za prethodni postupak koje su prethodno odbile da im odrede pritvore

Studenti koji žele da uče

29.avgust 2025. K. S.

Gde je nestao glavni Ćaci?

Od najboljeg studenta, kakvim su ga zvali predstavnici vlasti, danas ni traga ni glasa. Da li je jedan loše odrađen kolokvijum Miloša Pavlovića koštao više nego što je mogao da zamisli