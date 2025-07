U Srbiji će u subotu (26. jul) biti sunčano i veoma toplo, sa temperaturom do 43 stepena.

Najniža temperatura kreće se od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 35 do 40, lokalno i do 43 stepena. Prema podacima RHMZ-a, UV zračenje će biti u rangu od osam do 10, odnosno vrlo visoko.

Pad temperature uz povremene pljuskove sa grmljavinom očekuje se u nedelju, s temperaturom do 33 stepena. Početkom sledeće sedmice biće promenljivo i svežije vreme.

U većem delu zemlje na snazi su crveni meteo-alarm i hitno meteorološko upozorenje MUP-a i RHMZ-a. Oblaci i kiša stižu uveče, a moguće su lokalno i vremenske nepogode. Pad temperature i osetna promena vremena očekuje se u nedelju.

Na snazi je i hitno meteorološko upozorenje MUP-a i RHMZ-a zbog vrhunca toplotnog talasa.

Osim zbog vrućina, RHMZ je upozorio i na padavine tokom večeri i noći.

Večeras na severu i zapadu Srbije, a u toku noći i u nedelju i u ostalim krajevima lokalno se očekuju vremenske nepogode – obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Najtoplije jutro u Beogradu

Najtopliji grad ovog jutra je Beograd – u sedam časova izmereno je 28 stepeni. Danas se očekuje i do 39 stepeni.

Za stepen svežije bilo je u Banatskom Karlovcu, Negotinu i Ćupriji.

Pospanost i glavobolja kod meteoropata

Usled očekivane biometeorološke situacije posebna opreznost se savetuje osobama sa disajnim i srčanim problemima.

Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

Preporučuje se adekvatno odevanje, kao i povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

Izvor: RTS