Iako se pojedine stranke opozicije međusobno ne vole preterano, za okrugli sto su mnoge od njih sele danas (16. jul) na poziv Miroslava Aleksića.

Dosadašnja neslaganja i različita ideološka stanovišta barem su na nekoliko sati ostavili po strani. Sastanak uopšte nije prošao u uobičajenoj skupštinskoj atmosferi upadanja, vikanja i zasedanja do kasno u noć. Odrađen je, pak, u miroljubivom tonu i nije dugo trajao, saznaje „Vreme“.

Verovatno baš zbog teme o kojoj su svi učesnici slično razmišljali, a to je uvođenje nove metodologije izrade biračkog spiska, sa kojim Srbija već decenijama kuburi.

Na sastanku je bila i narodna poslanica Biljana Đorđević, koja je predstavljala Zeleno-levi front. Ona za „Vreme“, nekoliko minuta nakon završetka okruglog stola, govori kako je okupljanje opozicije i nevladinog sektora prošlo.

„Sastanak je bio zaista o onome što je najavljeno – o problemu biračkog spiska“, govori ona. „Dogovoreno je da se dijalog nastavi, da se uputi poziv svim političkim akterima jer je ovo ipak pitanje i onih koji se pripremaju za neke naredne izbore, a njih će svakako biti u jednom trenutku. Ideja je i da se okupimo zajedno i damo neki konkretan predlog koji svi podržavamo, kako mi mislimo da ovaj proces uređenja biračkog spiska treba da se obavi.“

Ona dodaje da je do sada postojao jedan predlog Crte, kako je potrebno urediti ovaj problem i jedan SNS-a, a još u januaru ove godine je njena stranka došla do zaključka da vlast nema nameru da sprovede ovaj proces kako treba. Zato su napustili skupštinsku javnu grupu koja se bavila ovim pitanjem, a neposredno nakon njih su to učinili i ostali.

Studenti trebalo da dođu

Studenti su na sastanak pozvani, ali su još dan ranije za „Vreme“ rekli da se odazvati neće jer ne žele da sarađuju sa strankama.

Na pitanje, da li žali što se na sastanku nisu pojavili studenti, Đorđević kaže da ona misli da ovo nije bila ideološka tema, pa da studenti mogu da kažu da ne žele stranački da se aktiviraju.

„Verujem da studenti moraju svim građanima, koje pozivaju na izbore, i sami da daju odgovore na neka pitanja, to i njihova odgovornost“, govori Đorđević. „Razumem da im je teško da na Plenumima donesu neke odluke, ali ne znam da li je ovo pitanje dolaska na sastanak i bilo predmet rasprave na svim fakultetima ili su samo odbacili sastanak sa opozicijom kao takav.“

Poslanica ZLF-a dodaje da je ovo trenutak da se svi učesnici nekog narednog izbornog procesa aktiviraju i dodaje da je ovaj okrugli sto samo početak.

„Dogovoreno je da će biti još sastanaka u istom sazivu. Za sada će se razgovarati samo o ovoj zadatoj temi, a posle će se videti, to je barem ono što ja znam, jer nije moja stranka organizator“, kaže ona.

Bilo je još iznenađenja

Sastanku nisu prisustvovali ni članovi Demokratske stranke, a Srđan Milivojević za „Vreme“ kaže da je razlog za to što su smatrali da su studenti ti koji treba da pozovu na razgovor i na okupljanje svih aktera, a ne neka pojedinačna stranka.

„Studenti jedini imaju tu moć i legitimitet“, kaže Milivojević.

Iako je ProGlas prvobitno rekao da će učestvovati, Miodrag Jovanović, jedan od osnivača pokreta, rekao je za Danas da nisu došli na okrugli stolo u organizaciji Narodnog pokreta Srbije o izbornim uslovima, jer su organizatorima sugerisali da bi valjalo sastanak odložiti i bolje organizovati.

Pozvani su bili i predstavnici Transparentnosti Srbije, ali oni za „Vreme“ takođe kažu da nisu otišli na sastanak. Razlog za to je jednostavan – ova organizacija se ne bavi temom metodologije revizije bitačkog spiska, objašnjavaju.

Sastanku jesu priustvovali članovi Zeleno-levog fronta, Ekološkog ustanka, Stranke slobode i pravde, PSG-a i Crte.