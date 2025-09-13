Od istovremenih skupova antiblokadera i građana koji podržavaju studente, a bilo ih je u više gradova Srbije, najviše pažnje imao je onaj u Voždovcu zato što je tako bio predsednik Aleksandar Vučić
Kao i prošle subote, u više gradova Srbije večeras su istovremeno održani protesti „protiv blokada“ koje organizuju aktivisti bliski vladajućoj stranci, i protesti kojima se pruža podrška studentskoj borbi: u Gornjem Milanovcu, Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Pirotu, na Voždovcu…
Ovaj u Voždovcu je bio pod najvećom pažnjom, zato što j njemu porisustvovao predsednik Aleksandar Vučić.
On je došao na Banjicu da podrži svoje antiblokadere i da im saopšti kako je obojena revolucija završena, a prema podacima režimskih medija sačekalo ga je 12.500 oduševljenih pristalica. Prema predsednikovom brojanju, u onoj drugoj grupi je bilo 60.
Foto: N1Voždovac
Pre nego što je stigao, sastali su se setudenti FPN i FON-a i zbor Voždovac, s namerom da im se priključe. Međutim, u tome ih je sprečila žandarmerija, opkolila ih je u parku, pa zatim počela da ih potiskuje prema Nikšićkoj sve više i više kako im se približavala kolona s predsednikom.
U jednom momentu došlo je do sukoba između žandarmerije i građana. Jedan građanin je priveden.
Predsednikova kolona se prošetala Bulevarom oslobođenja ka Autokomandi.
Građanin zbora Voždovac rekao je za N1 da poziva predsednika da ih poseti i ne zna zbog čega se plaši.
„Ja ne zna koga smo mi ugrožavali tamo gde smo se nalazili, očigledno je da policija primenjuje selektivno radnje i po instrukcijama jednog čoveka. Mi se ne osećamo sigurno“, naveo je i dodao da je policija ignorisala njihove navode da se u Vojvode Stepe nalaze batinaši.
Sve se smirilo kad je predsednik napustio svoj skup.
Novi Sad
Nekoliko stotina metara od režimskog skupa u Novom Sadu, organizovan je kontraskup „Marš iz moje avlije“, na koji su pozvali studenti i zborovi građana.
Još pre početka skupa pristalica SNS-a, žandarmerija je zatvorila put ka Varadinskom mostu kroz Beogradsku kapiju, i privela jednog građanina. Građani su ka mostu otišli kroz tunel ispod Petrovaradinske tvrđave, ali ih je žandarmerija i tamo sačekala.
Završen je kad su pristalice SNS-a krenule ka autobusima kojima su i doveženi na skup.
Incidenti u Kraljevu, Gornjem Milanovcu
Zborovi građana grada Zrenjanina okupili su se na Trgu Zorana Đinđića i poručili da Zrenjanin „pripada slobodnim građanima“.
Neformalna grupa „Građani Čačka u blokadi“, organizovali su protest „Zoološki vrt je opet u gradu“, a pristalice Srpske napredne stranke (SNS) su najavile od 18 protest „Za pristojnu Srbiju, za mir i rad“ ispred zgrade Gradske uprave.
U Kragujevcu koloni koja podržava studente put je preprećila žandarmerija.
U Nišu su paralelni skupovi održani u miru.
Saopštenje MUP-a
MUP je dao izveštaj čim su sntiblokaderski skupovi završeni, ali ne i svi ostali – na primer skup Društvenog fronta, skup Šapčana koji podržavaju studente, Nišlija…
Iz MUP-a je saopšteno da je održano 125 prijavljena skupa na kojim je ukupno bilo 144.000 građana, i na tim skupovima ije bilo problema. U Beogradu na skupu na Voždovcu je bilo preko 20.000 građana.
Osim ovih, po MUP-u, u Srbiji je održasno i 27 neprijavljena skupa sa oko 5000 protestanata, nekoliko je razdvojila policija kako ne bi došlo do sukoba, a sedam skupova je zaustavila policija.
“U trenutku kad saznajem da mi je određen pritvor, ja sam u potpunom šoku. Kod nas tri stoji jednaka optužba, od istog lica, sa identičnim rečima koje smo mu navodno sve tri uputile. Nemoguće je da smo mu sve tri izgovorile istu rečenicu. A posebno što ništa, ali baš ništa od navedenog nisam uradila, ništa tačno nije”, rekla je Aleksandra Božić za „Vreme“
Predizborna kampanja za predstojeće lokalne izbore na Kosovu počela je u subotu (13. septembar). Program je građanima prva predstavila Srpska lista, koja je napustila iste te institucije pre gotovo tri godine. Kako je to izgledalo?
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković dobitnica je prestižne međunarodne nagrade Justitia Awards 2025, dok joj je nedavno Ana Brnabić poručila da nije ništa uradila za ravnopravnost u Srbiji
Ima li Aleksandar Vučić vojsku? Nešto ponaprednjačenih kadrova sigurno bi u „datom trenutku“ stalo iza svog „vrhovnog komandanta“. Ali šta je sa trupom? Pa ništa – velika većina bi zabušavala, uzela bolovanje, isparila. Oni su tu samo zbog para
„Jurićemo ih po ulicama“, proricao je Jovo Bakić i mnogi su mu davali za pravo. Sada se dešava obrnuto – naprednjački Šturmabtajlung mlati narod po ulicama, kućama i lokalima. A naša čaršija se dobrim delom gnuša „svakog nasilja“
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.