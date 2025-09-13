Od istovremenih skupova antiblokadera i građana koji podržavaju studente, a bilo ih je u više gradova Srbije, najviše pažnje imao je onaj u Voždovcu zato što je tako bio predsednik Aleksandar Vučić

Kao i prošle subote, u više gradova Srbije večeras su istovremeno održani protesti „protiv blokada“ koje organizuju aktivisti bliski vladajućoj stranci, i protesti kojima se pruža podrška studentskoj borbi: u Gornjem Milanovcu, Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Pirotu, na Voždovcu…

Ovaj u Voždovcu je bio pod najvećom pažnjom, zato što j njemu porisustvovao predsednik Aleksandar Vučić.

On je došao na Banjicu da podrži svoje antiblokadere i da im saopšti kako je obojena revolucija završena, a prema podacima režimskih medija sačekalo ga je 12.500 oduševljenih pristalica. Prema predsednikovom brojanju, u onoj drugoj grupi je bilo 60.

Foto: N1 Voždovac

Pre nego što je stigao, sastali su se setudenti FPN i FON-a i zbor Voždovac, s namerom da im se priključe. Međutim, u tome ih je sprečila žandarmerija, opkolila ih je u parku, pa zatim počela da ih potiskuje prema Nikšićkoj sve više i više kako im se približavala kolona s predsednikom.

U jednom momentu došlo je do sukoba između žandarmerije i građana. Jedan građanin je priveden.

Predsednikova kolona se prošetala Bulevarom oslobođenja ka Autokomandi.

Građanin zbora Voždovac rekao je za N1 da poziva predsednika da ih poseti i ne zna zbog čega se plaši.

„Ja ne zna koga smo mi ugrožavali tamo gde smo se nalazili, očigledno je da policija primenjuje selektivno radnje i po instrukcijama jednog čoveka. Mi se ne osećamo sigurno“, naveo je i dodao da je policija ignorisala njihove navode da se u Vojvode Stepe nalaze batinaši.

Sve se smirilo kad je predsednik napustio svoj skup.

Novi Sad

Nekoliko stotina metara od režimskog skupa u Novom Sadu, organizovan je kontraskup „Marš iz moje avlije“, na koji su pozvali studenti i zborovi građana.

Još pre početka skupa pristalica SNS-a, žandarmerija je zatvorila put ka Varadinskom mostu kroz Beogradsku kapiju, i privela jednog građanina. Građani su ka mostu otišli kroz tunel ispod Petrovaradinske tvrđave, ali ih je žandarmerija i tamo sačekala.

Završen je kad su pristalice SNS-a krenule ka autobusima kojima su i doveženi na skup.

Incidenti u Kraljevu, Gornjem Milanovcu

Zborovi građana grada Zrenjanina okupili su se na Trgu Zorana Đinđića i poručili da Zrenjanin „pripada slobodnim građanima“.

Neformalna grupa „Građani Čačka u blokadi“, organizovali su protest „Zoološki vrt je opet u gradu“, a pristalice Srpske napredne stranke (SNS) su najavile od 18 protest „Za pristojnu Srbiju, za mir i rad“ ispred zgrade Gradske uprave.

U Kragujevcu koloni koja podržava studente put je preprećila žandarmerija.

U Nišu su paralelni skupovi održani u miru.

Saopštenje MUP-a

MUP je dao izveštaj čim su sntiblokaderski skupovi završeni, ali ne i svi ostali – na primer skup Društvenog fronta, skup Šapčana koji podržavaju studente, Nišlija…

Iz MUP-a je saopšteno da je održano 125 prijavljena skupa na kojim je ukupno bilo 144.000 građana, i na tim skupovima ije bilo problema. U Beogradu na skupu na Voždovcu je bilo preko 20.000 građana.

Osim ovih, po MUP-u, u Srbiji je održasno i 27 neprijavljena skupa sa oko 5000 protestanata, nekoliko je razdvojila policija kako ne bi došlo do sukoba, a sedam skupova je zaustavila policija.