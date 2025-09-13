Hapšenja

13.септембар 2025. Jovana Gligorijević

Aleksandra Božić: Policija nas je maltretirala bez razloga

“U trenutku kad saznajem da mi je određen pritvor, ja sam u potpunom šoku. Kod nas tri stoji jednaka optužba, od istog lica, sa identičnim rečima koje smo mu navodno sve tri uputile. Nemoguće je da smo mu sve tri izgovorile istu rečenicu. A posebno što ništa, ali baš ništa od navedenog nisam uradila, ništa tačno nije”, rekla je Aleksandra Božić za „Vreme“