Pokušaj predsednika Srbije Aleksandra Vučića da usvajanjem nekakve Narodne deklaracije o Vojvodini u Srbiji unese razdor među građane Srbije i podigne tenzije u Vojvodini, zarad skretanja pažnje sa masovne građanske pobune, osuđen je na propast, saglasni su sagovornici „Vremena“.

Deklaracija koju bi, uz puno simbolike i prisustvo Milorada Dodika, trebalo da bude usvojena na Sretenje u Sremskoj Mitrovici, ipak neće postići efekat koji Vučić želi, jer je pitanje Vojvodine već rešeno najvišim pravnim aktom – Ustavom, kažu naši sagovornici.

Status Vojvodine definisan Ustavom

Poslanica Pokreta slobodnih građana u Skupštini Srbije Ana Oreg ističe da je čitava situacija besmislena, jer postoji Ustav u kome je jasno definisan položaj Vojvodine.

„Ne vidim potrebu za bilo kakvom deklaracijom u kojoj će, koliko sam razumela, pisati da je Vojvodina sastavni deo Srbije. Naravno da je sastavni deo Srbije, to niko ne osporava“, kaže Oreg za „Vreme“.

Naglašava da je priča o Vojvodini i separatizmu izmišljena kako bi skrenula fokus sa protesta.

„Prvo smo to čuli od Ane Brnabić, pa od Miloša Vučevića, pa onda i od Aleksandra Vučića, i očigledno je da su oni smislili taj propagandni spin na čijem talasu pokušavaju da građanima ogade studentski i građanski bunt. Oni kao brane nešto što niko i ne napada“, kaže Oreg.

„Apsolutno ne postoji osoba, čak ni među, da tako kažem – najokorelijim autonomašima, a da se zalaže za separatizam. Kada govorimo o autonomiji to se najviše odnosi na decentralizaciju ne samo Vojvodine, već cele Srbije, na decentralizaciju tokova novca, što ovoj vlast nikako ne odgovara jer hoće u potpunosti da kontroliše raspodelu finansijskih sredstava“, kaže Oreg, dodaje ona.

Čist populizam

Na pitanje da li je Vučićeva namera da deklaracijom podigne tenzije između većinskog srpskog naroda i manjina u Vojvodini, Oreg kaže da ne veruje u to, jer bi to bio „očajnički pokušaj“.

„Već je pomenuto da će Balint Pastor i Savez vojvođanskih Mađari stati iza deklaracije. U pitanju je čist populizam, optuživanje i podela ljudi na izdajnike i patriote. Oni tako pokušavaju da posvađaju građanski deo Vojvodine. Ne mislim da se radi o podizanju međunaciolnih tenzija nego o podeli ljudi na izdajnike i patriote“, kaže Oreg.

Ona podseća da Vučiću ne smeta šal premijera Mađarske Viktora Orbana sa mapom Velike Mađarske, u sklopu koje bi bila i Vojvodina.

„I pored toga govori se o srpsko-mađarskom prijateljstvu. Obojica prave vrlo praktičan i vrlo svetstan populizam, a uvek je na nacionalnoj osnovi najlakše zavaditi ljude. To jeste radikalska metoda i ono čime su se devedesetih godina služili. Sada to isto pokušavaju, ali mi se čini da to pokušavaju da urade među građanima srpske nacionalnosti“, zaključuje Oreg.

Izmišljanje neprijatelja

Poslanica Stranke slobode i pravde u Skupštini Vojvodine Marica Puškaš ističe da je Vučićeva deklaracija „bedan pokušaj da skrene pažnju sa protesta“.

„Vučić je najavio deklaraciju o Vojvodini u Srbiji, koja, kako kaže, ‘nema veze ni sa kakvim protestima, ni sa čim’. Kakvu to spektakularnu deklaraciju koja ‘nema veze ni sa čim’ mogu da donesu naprednjaci, ako njihovi poslanici u Skupštini AP Vojvodine opozicionare nazivaju izdajnicima, plaćenicima i ustašama? Oni koji preko jezika ne mogu da prevale reč Vojvodina, dok ih debelo plaćaju pripadnici baš tih 27 vojvođanskih naroda?“, kaže Puškaš za „Vreme“.

Ona ocenjuje da je najava usvajanja deklaracije „finale naprednjačke kampanje da svi oni koji protestuju žele da otcepe Vojvodinu“.

„Svakom građaninu je jasno da protesti u svim vojvođanskim mestima imaju jednake zahteve i cilj, kao i oni u ostatku Srbije, te da je priča o separatizmu sada, baš kao i pre trideset i kusur godina, izmišljanje neprijatelja i bedan pokušaj izazivanja dublje krize – krize koja za cilj ima skretanje pažnje sa zahteva protesta“, kaže Puškaš.

„Pa šta“ je došlo na naplatu

Ipak, upozorava ona, poučeni ranijim iskustvima sa radikalima, građanima Vojvodine takve izjave, želje i namere unose nemir.

„Setimo se, ne samo da je Vučićev ‘politički otac’ imao dosta precizne izjave i akcije protiv pripadnika pojedinih naroda i narodnosti Vojvodine, već je i sam Vučić izneo jasne razmere u odnosu ‘100 za jednog’“, kaže Puškaš.

Međutim, ovaj najnoviji „naprednjački bućkuriš, serviran da ustalasa i podeli javnost, srećom više niko ne može da proguta“.

„Svakome je jasno da ‘nepolitički zahtevi’ studenata i građana imaju za cilj politički kraj jednog režima. I sam Vučić zna da broji sitno, jer su korupcija i njegovo ‘pa šta’ došli na naplatu“, zaključuje Puškaš.

I advokat i član Predsedništva Lige socijaldmokrata Vojvodine Aleksandar Olenik ocenjuje da je najava deklaracije još jedna u nizu „bezuspešnih i neinteligentnih ideja kako da se fokus javosti skrene sa protesta studenata, građana, advokata, lekara i nastavnika“.

Kukavičko ponašanje Vučića

„Poenta je da se ne priča i ne piše o opštoj pobuni građana i činjenici da 80 odsto njih podržava ulične proteste. Onda Vučić grozničavo, svaki dan, ispaljuje po neku ideju u nadi da će neko da se bavi time“, kaže Olenik za „Vreme“.

Ističe da je takvo Vučićevo ponašanje „kukavičko“, ali da mu je imanentno, jer tako stalno radi.

Na pitanje da li bi najavljena deklaracija mogla da poveća tenzije u Vojvodini, Olenik odgovara negativno.

„Kao što je on sam nebitan i nenadležan za takve stvari, tako ni takve izjave ne mogu da urade apsolutno ništa. Građane Vojvodine niti interesuje, niti se zanimaju za secesiju, oni ne razmišljaju o tome. Smeju se kad čuju takve neinteligentne izjave, i moram priznati da sam začuđen da uopšte postavljate takva pitanja, jer takvim pitanjima, moram da prizanam, dajete na značaju jednoj budalastoj ideji“, zaključuje Olenik.