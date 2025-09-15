Beograd se sprema za vojnu paradu 20. septembra. Kako izgleda Novi Beograd dok njime prolaze tenkovi

Novi Beograd i Zemun ovih dana „okupiraju“ tenkovi i druga vojna vozila, dok čitav grad nadleću migovi i drugi vojni avioni.

Oklopna vozila i u ponedeljak (15. septembar) kružila su ulicama oko Ušća na Novom Beogradu, usled čega su bulevari Nikole Tesle i Mihajla Pupina zatvoreni za saobraćaj.

Pripreme vojne parade, koja će biti održana 20. septembra, u punom su jeku.

Novobeogradski i zemunski asfalt se pretvaraju u prašinu, dok građani koji tuda prolaze negoduju.

Usred političke krize, Beograd se priprema za veliki vojni skup, koji pojedini mediji najavljuju je kao „demonstraciju sile”, a neki ministri kažu da će to biti „simbol naše slobode, jedinstva i snage”.

Zbog priprema za vojnu paradu, blokiran je Bulevar Nikole Tesle u pravcu ka Zemunu i delovi Bulevara Mihajla Pupina, koji se povremeno otvaraju za saobraćaj.

Vojna parada održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave.

Dan se obeležava 15. septembra, ali će vojna parada ovim povodom biti održana pet dana kasnije.

Praznik se slavi u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. Taj praznik su zajednički uveli 2020. godine predsednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik.