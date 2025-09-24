Vladan Joler, vizuelni umetnik svetskog ugleda i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, podneo je ostavku posle 25 godina rada. U intervjuu za „Vreme” govori o pritiscima, lažnoj nastavi, upadu policije u Rektorat i svojoj odluci da ostavkom iskaže otpor

Vladan Joler, vizuelni umetnik međunarodnog ugleda i dugogodišnji profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, podneo je ostavku posle 25 godina rada na Univerzitetu. Dobitnik „Srebrnog lava“ na Venecijanskom bijenalu i autor čiji su radovi deo kolekcija MoMA-e u Njujorku i Muzeja Viktorije i Alberta u Londonu, objašnjava da njegova odluka nije bila impulsivna, već rezultat višemesečnog pritiska i traumatičnih događaja.

Profesori su, kaže Joler pod ogromnim smo pritiskom već devet-deset meseci.

„Mislim da je u početku ova vlast prepoznavala studente kao svoj osnovni problem. Ali kada su studenti postali toliko popularni u narodu, čini mi se da je kriminalni politički vrh skrenuo pažnju i počeo intenzivnije da se bavi profesorima. I onda smo mi iz Slobodnog univerziteta, iz tih neformalnih organskih grupa profesora, ušli u fokus režimskog iživljavanja”, kaže Joler u intervjuu za novi broj „Vremena”, koji je na kioscima od četvrtka 25. septembra.

Profesori su, kaže, bili primorani da „lažiraju nastavu“ kroz online forme koje studentima nisu pružale realno znanje, dok se od njih zahtevalo da potpisuju radne liste.

„Ako potpišemo, ulazimo u začarani krug laži u kojem je osnova čitavog problema – mi sada lažiramo nastavu, dajemo legitimitet toj instrumentalizaciji nastave u koju smo naterani. Nas petnaestak sa Akademije umetnosti rekli smo: ‘Ne želimo da potpisujemo te radne liste koje su nam uveli, jer je to laž’. Uzgred, mi pre tog nismo ni imali radne liste, a sad ih imamo“, ističe Joler.

Konačni okidač bila je noć 5. septembra, kada je policija upala u Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, gde su studenti i profesori tražili utočište od suzavca, nakon čega je Joler odlučio da da ostavku.

„Zamislite situaciju: vaš direktor vas drži sa pedeset naoružanih ljudi u sobi tri sata, nasmejan. Taj direktor je moj rektor. To je bio trenutak kada sam odlučio da više ne mogu da budem deo sistema“, objašnjava on.

Ostavka nije povlačenje

Ipak, Joler ističe da njegova ostavka ne znači povlačenje.

„Ostavka je samo jedna od formi borbe. Integritet je bitan. Ljudi su spremni da podnesu žrtvu i to mora biti jasno i ovom režimu“, poručuje

Upozorava i na širu sliku: „Mi smo izgubili državu. Mi kao istraživači, umetnici, civilni sektor, moramo da preuzmemo posao koji nije naš, već posao tužilaštva, policije i sudstva.“

Za njega, odlazak iz Univerziteta je privremen – čin oslobađanja prostora iz kog može da deluje. „Lično verujem da ćemo jednog dana, nadam se vrlo brzo, uspeti da oslobodimo Univerzitet, i da će on ponovo postati mesto razmene znanja i slobode, a ne policijska stanica“, zaključuje Joler.

