Politika

24.септембар 2025. I.M.

Uglješa Đuričković: Državni udar u Zaječaru

Nastavak konstitutivne sednice u Zaječaru izazvao je haos u skupštinskoj sali. Opoziciona odbornica Dragana Rašić kaže za "Vreme" da je neko bacio dimnu bombu i da su svi napustili salu. Predsednik Skupštine Stefan Zankov prethodno nije odgovorio na pitanja o legalnosti sednice

Udar na univerzitet

24.септембар 2025. K. S.

Zašto je rektor Univerziteta u Kragujevcu upao u zgradu?

U Kragujevcu se ponavlja novopazarski i novosadski scenario: rektor Univerziteta upao je u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi za koje tvrdi da su obezbeđenje. Rektor kaže da strahuje od ugrožavanja akreditacije univerziteta

Iz arhive „Vremena“

24.септембар 2025. Marija L. Janković

Četvrt veka od pada Slobodana Miloševića: Đinđićevo slavlje i Koštuničino predskazanje

Kako je Zoran Đinđić u masi na Terazijama proglasio pobedu na opštim izborima 24. septembra 2000, kako je Vojislav Koštunica za „Vreme“ predvideo da će za tu pobedu morati da se bore, kako su režimski novinari odjednom zavoleli opoziciju, te noći kada su objavljeni rezultati prema kojima su Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije izgubili vlast