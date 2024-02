Danas je veoma tužan dan kada je reč o nekažnjivosti ubistava novinara, u Srbiji, Evropi i svetu, naveo je u komentaru na odluku Apelacionog suda u Beogradu da oslobodi okrivljene za ubistvo Slavka Ćuruvije, Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara.

„Posle skoro 25 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, deset godina od početka suđenja, dve prvostepene osuđujuće presude na ukupno 100 godina zatvora za optužene, stigla je oslobađajuća presuda, koja je konačna kada je reč o do sada optuženim licima”, rekao je Matić u pisanoj izjavi, dodajući da je neobjašnjivo da se devet meseci piše otpravak presude.

Apelacioni sud u Beogradu je tek 2. februara 2024. godine objavio presudu donesenu u aprilu 2023.

Povratak u devedesete

Jelena Ćuruvija, kćerka ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, poručila je da je presuda Apelacionog suda „zastrašujuća poruka“.

„Šokirana sam ovom skandaloznom presudom. Ona šalje jasnu, zastrašujuću poruku svim novinarima i svim ljudima koji se bore za slobodu govora. Ova presuda je dokaz da mračne sile devedesetih još uvek vladaju ovom zemljom. Ovo je zemlja mraka. Nema sam”, izjavila je Jelena Ćuruvija za portal Cenzolovka.

Iz fondacije „Slavko Ćuruvija“ je saopšteno da presuda „predstavlja jasan znak da država nije u stanju da se obračuna sa najmračnijim delovima sopstvenih službi iz devedesetih i da one i dalje imaju ogroman uticaj i na pravosuđe i na političke procese u Srbiji“.

„Država koja ne kažnjava ubice nema budućnost. Ovakvom odlukom u Srbiji je vladavina zakona dovedena u pitanje, demokratski procesi zaustavljeni, sloboda govora suspendovana. Zemlja se priključuje najmračnijim državama u kojima je moguće nekažnjeno ubiti zbog javno izrečene kritike“, navode u saopštenju i dodaju da presuda „vraća na veliku scenu devedesete godine prošlog veka“.

EFJ: Slom sistema

Predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever izjavila je da je u pitanju potpuni slom sistema koji šalje jasnu poruku da zločin, kao što je ubistvo novinara, ostaje nekažnjeno.

„Osobađajuća presuda optuženih za ubojstvo Slavka Ćuruvije strašan je udar na novinare i medijsku zajednicu u Srbiji, ali i na demokraciju i vladavinu prava. Ovo je potpuni je slom sustava koji šalje jasnu poruku da zločin, ubojstvo novinara, ostaje nekažnjeno“, napisala je Sever na društvenoj mreži Iks.



Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić izjavio je da je oslobađajuća presuda još jedan pokazatelj da je država od prvog dana opstruirala istragu i nikada nije ni imala nameru da rasvetli ubistvo.

„Šokiran sam, žalostan i ljut jer živimo u državi koja 25 godina ne može da reši to svirepo ubistvo. Iz samog čina ubistva se videlo da je država, odnosno tajna policija, izvršila taj zločin i ta ista država je učinila sve da se slučaj zataška i onemogući istraga“, rekao je Bodrožić za N1.

Mnogo pitanja bez odgovora

Veran Matić naglašava da ima mnogo pitanja na koja nema odgovor i da se nada da će tužilaštvo uputiti zahtev za zaštitu zakonitosti u ovom slučaju, „ali odluka Vrhovnog suda neće imati implikacije po ovu presudu“.

„Ovo je veliki poraz za društvo u Srbiji i za političku rešenost da se kazni nasilje nad novinarima. I pored činjenice da se ta politička volja pokazala kroz osnivanje Komisije za istraživanje ubistava novinara, i efikasnog istražnog rada i podizanja optužnice, ogroman trud je izbrisan odlukom sudija koji očigledno nisu shvatili svoju istorijsku ulogu”, kazao je Matić.

Poruke ove presude su jasne, i prema njegovim rečima, oni koji ugrožavaju bezbednost novinara i ubijaju novinare mogu računati i dalje na to da skoro da ne postoji šansa da budu osuđeni.

„Ta poruka je danas posebno dramatična kada vidimo dramatičnu situaciju u kojoj se nalaze novinari u Srbiji, i širom sveta“, rekao je Matić.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da je odluka suda „obeshrabrujuća“.

„Obeshrabrujuće je videti da su pravda i odgovornost za ubice Slavka Ćuruvije nedostižni čak 25 godina nakon njegovog ubistva. Tužan dan za novinarstvo“, napisao je Hil na društvenoj mreži Iks.

Disheartening to see that justice and accountability for the killers of Slavko Ćuruvija remain elusive, even 25 years after his murder. A sad day for journalism.

— Ambassador Christopher R. Hill (@usambserbia) February 2, 2024