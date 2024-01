Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uvela je sankcije protiv marketinške firme „Mania” iz Banjaluke, zbog podrivanje Ustava Bosne i Hercegovine, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje u ponedeljak, 15. januara.

„Marketinška agencija ‘Mania’ je značajno profitirala organizacijom i promocijom neustavnog obilježavanja 9. januara”, naveo je u objavi na društvenoj mreži IKS ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u BiH Džulijan Rajli.

Podsetio je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo odluku 2015. godine, te ponovo 2019. godine, da je 9. januar kao Dan Republike Srpske neustavan i diskriminatoran, jer uspostavlja povlašteni položaj jedne etničke zajednice u odnosu na druge.

‘Promovisanje podela i straha’

„Djelovanjem u suprotnosti sa ovim odlukama, ‘Mania’ je podrivala vladavinu zakona, promovisala podjele i strah“, piše u saopštenju Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH.

Dodaju da režim sankcija omogućava „sankcionisanje onih koji podrivaju ili prijete suverenitetu, teritorijalnom integritetu, međunarodnom prosperitetu ili ustavnom poretku Bosne i Hercegovine“.

„Ujedinjeno Kraljevstvo nije olako donijelo ovu odluku. Ali, kako smo više puta naveli, posljedice moraju postojati za one političare ili kompanije koji podrivaju mir koji je obezbijeđen Dejtonskim mirovnim sporazumom“, poručeno je iz Ambasade UK u Sarajevu.

Podrška kompanije „Mania“ ilegalnim proslavama u Bosni i Hercegovini narušila je njen ugled, napisao je na mreži IKS britanski ministar za Evropu Lio Dokerti.

„Današnje sankcije sprečavaju ‘Maniu’ da posluje sa kompanijama iz Ujedinjenog Kraljevstva i služe kao upozorenje drugima. Ujedinjeno Kraljevstvo će nastaviti da se zalaže za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu“, napisao je.



Mania’s support for illegal celebrations in Bosnia and Herzegovina has tarnished its reputation.

Today’s sanction prevents it from doing business with UK companies & serves as a warning to others.

The UK will continue to stand up for peace & stability in the Western Balkans. https://t.co/8D8phV5qBJ

— Leo Docherty MP (@LeoDochertyUK) January 15, 2024