U utorak, 9. januara biće obeležen još jedan Dan Republike Srpske (RS), praznik koji je Ustavni sud BiH više puta proglasio neustavnim.

Govoreći o političkim tenzijama, koje su podignute na najviši nivo, socioloog iz Banjaluke Srđan Puhalo kaže za “Vreme” da koreografija 9. januara ne govori ništa novo, ali je mnogo važnije šta nosi proleće.

Standardna ekipa

“Standardna grupa ljudi prisustvuje svake godine ovoj proslavi.. S tim da imamo otkazivanje predsednika Crne Gore, što jeste naljutilo vlast u Republici Srpskoj. Ostaje da se vidi koja će postava iz Srbije doći. Jer ono što je specifično za tu proslavu je da se Vučić ne pojavljuje.“

Prema poslednim informacijama, delegaciju Srbije bi trebalo da predvodi šef diplomatije Ivica Dačić. Prema pisanju medija, u njoj bi trebalo da se nađe više ministara, poslanika, kao i Danilo Vučić, sin predsednika zemlje.

Još jedna dilema je, kako kaže naš sagovornik da li će se premijer Mađarske Viktor Orban pojaviti ili neće.

“To je pored ruskog ambasadora, standardna ekipa koja se pojavljuje 9. Januara u Banjaluci”, kaže Puhalo.

Srbija će uvek naći svog Dodika

Kako ocenjuje za “Vreme”, sudski proces koji Ustavni sud BiH vodi protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, nema uticaja na celu situaciju, jer je prisustvo proslavi 9. januara mnogo važnije od samog suđenja.

“Srbija će uvek nastojati da nađe novog Dodika u RS, nekoga ko će imati sluha za njene interese, a sa druge strane, suđenje je mnogo važnije za samog Dodika, kako će se on ponašati posle te presude”, kaže Puhalo.

Oni koji ove godine sigurno ne dolaze na proslavu, pre svega predstavnici Amerike, Velike Britanije, Evropske unije, nisu dolazili ni ranije.

“Ni sada neće doći, ne zbog suđenja nego zbog svojih principa. Jer poštuju odluku suda da je to neustavan praznik. Ono što je tu važno je da uvek na ovaj datum imamo pojačane animozitete i to nije ništa novo”, kaže Puhalo.

Sa reči na dela

Međutim, ono što Puhalo ističe kao najvažnije je šta će biti posle 9. januara.

“Treba da se vidi koliko su Dodikova obećanja realna, i po pitanju izbornog zakona, i po pitanju Ustavnog suda BiH, i po pitanju otcepljenja, šta god to značilo. Koliko je on spreman da stane iza tih reči i krene u realizaciju. To je za 2024. mnogo važnije nego samo obeležavanje 9. januara”, kaže Puhalo.

Prema tvrdanjama pojedinih medija, Visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit pozvao je Srbiju i još neke partnere da ne prisustvuju ovoj proslavi.

“Da li je to istina, ko će to ispoštovati, a ko neće, ostaje da vidimo sutra”, kaže Puhalo.

Protesti u Sarajevu

Par stotina ljudi okupilo se na protestu u Sarajevu, koji je u organizaciji Foruma mladih asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ održan povodom proslave 9. januara kao Dana RS.

Protest je počeo na Baščaršiji kod Sebilja, a završen je ispred Predsedništva BiH.

Protest je održan pod motom „Svi za Bosnu, Bosna za sve!“.

Učesnici protesta zatražili su „adekvatan odgovor na proslavu neustavnog Dana RS“.

Ustavni sud BiH je dva puta, 2016. i 2019. godine, proslavu Dana RS 9. januara proglasio neustavnim, navodeći da se njime diskriminišu ostala dva konstitutivna naroda, jer je tog dana i krsna slava RS, Sveti Stefan.

Republika Srpska je u septembru 2016. godine održala referendum o 9. januaru kao Danu RS, na kojem su građani podržali da to bude Dan Republike.

Vlasti RS taj referendum kasnije su proglasile „anketom“.

Ustavni sud BiH poništio je i rezultate tog referenduma.

Narodna skupština RS je potom, krajem oktobra 2016. godine, donela poseban Zakon o Danu RS i izdvojila ga iz Zakona o praznicima tog entiteta BIH.

Ponovo je 9. januar utvrđen kao datum kada se praznuje Dan republike, ali kao sekularni praznik, a i ovaj zakon Ustavni sud BiH je proglasio neustavnim.

Ustavni sud ne spori Dan RS kao praznik, već datum na koji se on proslavlja.

Vatromet možda i u Beogradu

Kako je preneo RTRS iz kabineta Milorada Dodika je potrvđeno da će sutra povodom proslave Dana Republike Srpske, biti organizovan sinhronizovani vatromet u 20 sati u svim gradovima Republike Srpske, kao i Beogradu.

Ova informacija još uvek nije potvrđena iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića.