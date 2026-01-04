„Zamolio sam ljude, nije to pitanje lokacije, to je pitanje države, ti ljudi su sačuvali zemlju i oni zaslužuju ogromnu zahvalnost,i to će ući u istoriju kao taktkički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Ja sam, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje pokazujem, razgovarao sa njima. I oni su me obavestili da će početi sa uklanjanjem, biće tu na dva, tri četiri dana, Božićno selo, da svi građani mogu da uživaju, biće sklonjene i te ograde. Tamo od 2,ili 3. januara biće otvoreno za saobraćaj, ostaće samo mali deo oko Pionirskog parka“, rekao je Vučić.
Ono što je najavio dogodilo se u noći između 28. i 29. decembra, kada su šatori sa pristalicama režima uklonjeni, a zamenili su ih drugi montažni objekti.
Foto: FoNet/Milica VučkovićKolovoz ispred Skupštine Srbije oslobođen od Ćacilenda
Besplatna hrana i piće
Iako je mamio građane besplatnom hranom i pićem, za koje do kraja nije utvrđeno ko je to finansirao, u „Božićnom selu“ bilo je malo posetilaca.
Spremano je silno iće i piće – kuvano vino, čaj, kafa, ali i slatkiši, peciva, a Informer je, osim razgovora sa „domaćinima“ iz restorana „Topčiderac“, najavio da će hranu doneti i besplatno ponuditi i drugi restorani i domaćinstva.
Od delicija su najavljivali „ pitice, projice, dalmatinske bruskete i raznorazna peciva, ali i neka iznenađenja“ za one koji baš vole da pojedu, a najviše ih privlači i da se omaste kada se ne plaća.
„Iako svaki učenik koji ima bar dvojku iz istorije zna da je kralj Aleksandar I Karađorđević ubijen u Marseju, predsednik Srbije je rekao da se to ubistvo dogodilo u Parizu“, saopštio je Akademski plenum
