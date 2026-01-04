„Božićno selo“, kratkotrajni naslednik dela Ćacilenda na kolovozu ispred Skupštine Srbije, uklonjen je, ali saobraćaj i dalje ne funkcioniše

Šatorsko naselje na kolovozu ispred Skupštine Srbije, poznato kao Ćacilend i njegov kratkotrajni naslednik „Božićno selo“, uklonjeni su tokom noći između subote i nedelje.

U objavi na Instagramu pokret Kreni-promeni naveo je da je povod uklanjanja – dolazak evroparlamentaraca.

„Nakon šatora uklonjene su i drvene kućiće i svi ostali montažni objekti. Betonske prepreke i dalje se nalaze na raskrsnicama tako da saobraćaj još uvek ne funkcioniše“, objavio je Kreni-promeni.

Uklanjanje dela Ćacilenda na kolovozu ispred Skupštine Srbije najavio je 27. decembra 2025. godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je tada rekao da će se kamp pretvoriti u „Božićno selo“.

„Zamolio sam ljude, nije to pitanje lokacije, to je pitanje države, ti ljudi su sačuvali zemlju i oni zaslužuju ogromnu zahvalnost,i to će ući u istoriju kao taktkički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Ja sam, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje pokazujem, razgovarao sa njima. I oni su me obavestili da će početi sa uklanjanjem, biće tu na dva, tri četiri dana, Božićno selo, da svi građani mogu da uživaju, biće sklonjene i te ograde. Tamo od 2,ili 3. januara biće otvoreno za saobraćaj, ostaće samo mali deo oko Pionirskog parka“, rekao je Vučić.

Ono što je najavio dogodilo se u noći između 28. i 29. decembra, kada su šatori sa pristalicama režima uklonjeni, a zamenili su ih drugi montažni objekti.

Foto: FoNet/Milica Vučković Kolovoz ispred Skupštine Srbije oslobođen od Ćacilenda

Besplatna hrana i piće

Iako je mamio građane besplatnom hranom i pićem, za koje do kraja nije utvrđeno ko je to finansirao, u „Božićnom selu“ bilo je malo posetilaca.

Spremano je silno iće i piće – kuvano vino, čaj, kafa, ali i slatkiši, peciva, a Informer je, osim razgovora sa „domaćinima“ iz restorana „Topčiderac“, najavio da će hranu doneti i besplatno ponuditi i drugi restorani i domaćinstva.

Od delicija su najavljivali „ pitice, projice, dalmatinske bruskete i raznorazna peciva, ali i neka iznenađenja“ za one koji baš vole da pojedu, a najviše ih privlači i da se omaste kada se ne plaća.

