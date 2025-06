Nosilac liste „Promena u koju verujemo” na proteklim izborima u Zaječaru Uglješa Đuričković tvrdi za „Vreme” da su na jednom biračkom mestu u vrtiću ovog utorka (10. jun) pronađena dva glasačka listića na kojima su zaokružene liste „Ne damo Srbiju – Aleksandar Vučić” i „Mi, snaga naroda, prof. dr Branimir Nestorović”.

„Danas smo našli listiće na kojima su zaokružene ove dve liste. Kako je to moguće u normalnom izbornom postupku, u normalnoj zemlji, u demokratskoj zemlji gde je sve u redu, gde je sve regularno, kako je moguće da ja nađemo listiće na jednom biračkom mestu u stočiću? Potpuno je jasno šta su uradili”, kaže Đuričković za „Vreme”.

On tvrdi da je na izborima održanim u gradu na istoku Srbije zabeležena „najgrđa izborna krađa koja postoji”.

Đuričković tvrdi da su glasači dovođeni sa strane.

„Izlaznost je bila ogromna, opozicija je dobila više od 15.000 glasova, samo naša lista 10.500. Na prošlim izborima SNS je dobio 10.000 glasova. Oni su doživeli strašan debakl. To što su oni doveli ljude iz Šida, Sombora, Subotice, Zrenjanina da glasaju, to je druga priča i to nije pošteno. Naši glasači imaju i lik i lice i oblik i ime i prezime, a njihovi glasači nemaju”, dodaje Đuričković.

U Zaječaru, najvećem gradu na istoku Srbije, naprednjaci su uzeli 48,4 odsto glasova, dok je lista „Promena u koju verujemo” osvojila 33,19 odsto glasova.

Da li je bilo nepravilnosti?

Gradska izborna komisija Zaječara objavila je preliminarne rezultate izbora u ponedeljak (9. jun), a kako je navedeno, izbori su protekli u demokratskoj atmosferi i nisu zabeležene veće nepravilnosti.

Kako je saopštio predsednik Gradske izborne komisije, Nenad Dinulović, do objavljivanja preliminarnih rezultata nije pristigao nijedan prigovor.

GIK će, dodao je Dinulović, razmotriti sve prigovore budu stigli u zakonskom roku, odnosno, u roku od 72 sata od podnošenja prigovora.

CRTA tvrdi da su izbori u Zaječaru, kao i Kosjeriću, održani u izrazito nepoštenim i neslobodnim uslovima, a da je atmosfera izbornog dana podsećala na opsadno stanje.

Kako ocenjuju posmatrači CRTE, izborni dan u oba mesta protekao je uz izraženo prisustvo policije, ali i osoba u civilu s nejasnim ovlašćenjima, od kojih su mnoge pojavom i ponašanjem ostavljale utisak „batinaša”.