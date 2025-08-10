Protest
Građani protiv Šapića: Ne damo Dvojku
Beograđani su na protestu u nedelju nedvosmisleno rekli da su protiv ukidanja tramvaja na liniji broj 2, što potvrđuje i više od 32.000 potpisa na dve peticije
U pucnjavi u Gnjilanu ubijene su tri osobe a nekoliko ih je povređeno, policija raspisala poternicu za osumnjičenim, a mediji objavili njegovu fotografiju sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem
Tri osobe su ubijene, a nekoliko ih je povređeno u pucnjavi danas u nedelju popodne u Gnjilanu, javljaju kosovski portali pozivajući na policijske izvore.
Kosovska policija je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u Ulici Ibrahima Rugove, da je dvojici povređenih pomoć u lokalnoj hitnoj pomoći.
Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života, navodi portal Kosovo onlajn.
„Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali videćemo da li će se nešto promeniti u određenom trenutku“, rekao je Kudret Redžepi iz kancelarije za medije u bolnici u Gnjilanu, prenela je prištinska Koha.
Osumnjičeni za ubistva je Mefailj Škodra za kojim je policija raspisala poternicu i zatražila pomoć građana da ga pronađu.
Mediji su ubrzo objavili fotografiju na kojoj je Škodra u društvu predsednice Kosova Vjose Osmani, njenog supruga Prindona Sadrijua i premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija.
Izvor: KoSSev
Stotinak veterana okupilo se u Bačkom Petrovcu, traže oslobađanje svojih kolega koji su privedeni u subotu. Za napad batinaša na njih kažu da nije bio viteški
Akcija aktivista Srpske napredne stranke na Limanu je završena, pošto su brojne fasade ofarbali u boje srpske trobojke. Po njihovom odlasku građani organizovani u zborove mesnih zajednica kreče svoje fasade u belo i vraćaju u pređašnje stanje
Izložba fotografija na „Slovačkim narodnim svečanostima“ u Bačkom Petrovcu prekinuta je zbog nezadovoljstva pristalica SNS-a, a dvojica veterana su privedena tokom noći. Veterani su, navodno, nalepili slike sa studentskih protesta na prostorije SNS-a
Građani i studenti su u noćnoj protestnoj šetnji Dedinjem obišli rezidenciju predsednika Srbije, palatu Željka Mitrovića i vilu u kojoj živi Ana Brnabić. „Neće ti narod nestati sa ulica dok te studenti ne počiste na izborima. Raspiši izbore, da ta Srbija može da ti kaže šta stvarno misli o tebi“, poručili su demonstranti Vučiću
