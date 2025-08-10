U pucnjavi u Gnjilanu ubijene su tri osobe a nekoliko ih je povređeno, policija raspisala poternicu za osumnjičenim, a mediji objavili njegovu fotografiju sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem

Tri osobe su ubijene, a nekoliko ih je povređeno u pucnjavi danas u nedelju popodne u Gnjilanu, javljaju kosovski portali pozivajući na policijske izvore.

Kosovska policija je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u Ulici Ibrahima Rugove, da je dvojici povređenih pomoć u lokalnoj hitnoj pomoći.

Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života, navodi portal Kosovo onlajn.

„Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali videćemo da li će se nešto promeniti u određenom trenutku“, rekao je Kudret Redžepi iz kancelarije za medije u bolnici u Gnjilanu, prenela je prištinska Koha.

Osumnjičeni za ubistva je Mefailj Škodra za kojim je policija raspisala poternicu i zatražila pomoć građana da ga pronađu.

Mediji su ubrzo objavili fotografiju na kojoj je Škodra u društvu predsednice Kosova Vjose Osmani, njenog supruga Prindona Sadrijua i premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija.

Izvor: KoSSev

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.