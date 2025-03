Na snimcima koji su objavljeni u „filmu“ koji je bio koprodukcija pet prorežimskih televizija – Pinka, Informera, Prve, Studija B i Hepija – čuju se lica koja su identifikovana kao aktivisti nekoliko nevladinih organizacija i članovi Pokreta slobodnih građana kako planiraju upad u zgradu RTS-a.

Sastanak je prema navodima održan u prostorijama odbora PSG-a u Novom Sadu, a prisustvovali su Mila Pajić, Dejan Bagarić, Mladen Cvijetić, Branislav Đorđević, Marija Vasić, Srđan Đurić, Doroteja Antić, Jovan Dražić, Lazar Dinić, Anja Pitulić, Davor Stefanović i Lado Jovović.

Direktori pomenutih televizija su u pauzama emitovanja snimka o njemu govorili kao o ultimativnom dokazu da studentski protesti zapravo nisu mirni, već da nasilni, mada je iz snimljenog razgovora posve jasno da protagonisti rade na svoju ruku.

Rečeno je da im je jadan od učesnika sastanka doturio tajni snimak „jer nije hteo da učestvuje u izazivanju građanskog rata“, mada sve ima otisak tajnog prisluškivanja BIA što bi, ako ne postoji nalog Tužilaštva, bio upitan dokaz na sudu.

Centrala nije ni znala za sastanak

Audio-snimak sastanka u novosadskim prostorijama Pokreta slobodnih građana „verovatno“ je autentičan, rečeno je za „Vreme“ u vrhu tog pokreta, uz napomenu da centrala PSG-a u Beogradu nije ni znala za sastanak.

Ova stranka je poručila u noćašnjem saopštenju da snimci koji su sinoć emitovani predstavljaju tajno snimljenu konverzaciju nekolicine mlađih članova novosadskog odbora Pokreta slobodnih građana sa predstavnicima nekoliko aktivističkih grupa.

„Iznešeni stavovi ne predstavljaju ni stavove niti planove Pokreta slobodnih građana, a ponajmanje odnos naše organizacije prema studentskim protestima i njihovim zahtevima. Svesni činjenice da su u ovom trenutku sve druge teme od manjeg značaja, pa i to ko je i na koji način snimao razgovor, želimo da uputimo izvinjenje svim građanima zbog neodgovornih diskusija i da garantujemo da niko od članova Pokreta slobodnih građana nijednim svojim gestom niti aktom u subotu neće narušiti opšti izgled protesta koji treba da proteknu u mirnom i dostojanstvenom tonu“, ističe se u saopštenju PSG-a.

Studenti FDU u blokadi: Ograđujemo se od onih koji žele nasilje i upade u institucije

Na stranici studenata Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi objavljeno je saopštenje u kome se pobunjeni akademci ograđuju od „onih koji žele nasilje i upade u institucije“.

„Večeras je upregnuta čitava medijska mašinerija da bi iznela niz laži o tome šta studenti spremaju za 15. mart, uključujući tu i upad u RTS. Ograđujemo se od onih koji žele nasilje i upade u institucije, a predstavljaju se kao bliski studentima.

Svi mi protiv mašinerije“, stoji u objavi.

Reagovanje studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

I studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ogradili su se na Instagramu od sastanka Organizovane grupe Stav i članova Pokreta slobodnih građana i naglasili da ništa što je na tom sastanku izrečeno ne predstavlja volju studenata Filozofskog fakulteta u blokadi.

„Studenti Filozofskog fakulteta koji su na tom sastanku prisustvovali nisu govorili u ime studenata u blokadi i mi ovim putem oštro osuđujemo sve što je izrečeno“, navode u objavi.

„Takođe, odlučno demantujemo tvrdnje da studenti Filozofskog fakulteta stoje iza bilo kakve inicijative za formiranje ekspertske ili prelazne vlade. Takve ideje nisu potekle od nas i ne odražavaju stav većine studenata. Smatramo da studentska borba nije politički projekat i da ne sme biti zloupotrebljena za nečije skrivene ciljeve“, naveli su studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Studenti su se ogradili od svih političkih stranaka i organizacija pa i od Organizovane grupe Stav.

Šta je emitovano na audio snimku?

Snimak pokazuje plan u više faza za zauzimanje zgrade RTS-a. Bilo je reči i o upadu u Skupštinu Srbije. Tvrdi se da je nastao na sastanku 12. marta.

Prvo je bilo reči o tome da se na protest 15. marta u Beogradu donesu transparenti sa natpisaom „prelazna vlada“ i da tako studentski protest oboji jasnim političkim zahtevom.

Onda se prešlo na upad u zgradu Radio-televizije Srbije.

Lica na snimku ističu da je bitno podeliti plan o zauzimanju zgrade RTS-a u tri faze, uključujući nabavljanje plana zgrade, organizaciju tehničkog operatera koji bi znao da emituje program, kao i plan u slučaju policijske reakcije, ali i pasivnog policijskog otpora. Čuo se i predlog za upadanje u studio i uključivanje u program, kao i da suzavci nisu problem jer će aktivisti imati gas maske, a jedan od njih pomenuo je molotovljev koktel.

„Ako smo dobro organizovani možeš ili da odvališ kantu, a imaćemo gas maske i možemo da im vratimo. Problem je kako da uđemo u zgradu RTS ako se policija nabije na ulaz“, naveo je jedan od snimljenih aktivista.

Istakli su da je važno da taj upad bude dobro organizovan i da treba saznati koliko će pripadnika policije biti prisutno i gde, a da sve treba da se izvede kao “pljačka banke“.

Članovi ove grupe su, povodom mogućeg upada u Skupštinu, rekli da ne bi bilo dobro da oni to pokreću jer bi to, kako su rekli, „delegitimizovalo“ proteste, a da je najbolje da to potencijalno izvedu nepoznati ljudi. Oni su takođe rekli da planiraju da se u subotu rasporede u koordinisane grupe na nekoliko lokacija u Beogradu, a da je ključno da se u 17 časova koordiniše oko 100 ljudi kod Skupštine.

Na sastanku su se učesnici saglasili da „nemaju legitimitet“ da promene vlast i da to ne mogu da urade u subotu, ali da je cilj promena vrste protesta, prvo u demonstracije koje bi, prema njihovim rečima, oslabile vlast predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a na kraju je srušile.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je obraćanje javnosti u petak, 14. marta u 18 sati povodom planova o izazivanju sukoba, tj. ovog snimka.