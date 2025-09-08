Studenti u blokadi pozvali su na novi protest u Beogradu. Okupljanje je najavljeno za 14 časova pred zgradom Vlade Srbije, a poslednja tačka današnje šetnje biće zgrada Sektora unutrašnje kontrole na Novom Beogradu

14.00

Počeo skup pred Vladom Srbije

Ispred zgrade Vlade Srbije počeo je protest „Indeks je jači od pendreka“, na koji su pozvali studenti u blokadi.

Studenti i građani okupili su se ispred zgrade Vlade Srbije, odakle će nastaviti šetnju po gradu.

Studenti su se rasporedili na raskrsnici Nemanjine i Kneza Miloša, a saobraćaj je obustavljen u prisustvu saobraćajne policije, javlja reporterka FoNeta.

Okupljeni prave buku pištaljkama i trubama.

Kako su studenti ranije najavili, od Vlade će šetati do Palate pravde, zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.

„U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici“, naveli su studenti u pozivu na protest.

Najavljeni su govori na svakoj lokaciji koju će okupljeni obići, a do krajnje tačke na Novom Beogradu, planiran je prelazak mosta Gazela, pa se može očekivati i njegova blokada.

13.42

Akademski plenum: Najava još veće brutalnosti

Akademski plenum saopštio je u ponedeljak (8. septembar) da su smena komandata Specijalne antiterorističke jedinice, kao i brutalno nasilje i nasumična hapšenja građana u Novom Sadu najava još većeg i brutalnijeg nasilja nad studentima i građanima Srbije.

„Svi oni koji nisu hteli da bespogovorno slušaju naređenja Aleksandra Vučića, poput Spasoja Vulevića, postali su neprijatelji ove vlasti i shodno tome zamenjuju se poslušnicima koji će biti spremni da sprovedu svaki Vučićev nalog, bez obzira da li je u skladu sa zakonima i Ustavom ove države ili ne“, navodi se u saopštenju.

Plenum je dodao da je predsednik Srbije pokazao da ne želi izbore kao rešenje društvene krize, jer je svestan toga da će na njima izgubiti, zbog čega koristi metode represije i ogoljenog nasilja.

Jedina odbrana ovog naroda su masovni skupovi, ocenio je Akademski plenum i pozvao građane Srbije da se odazovu na svaki protest koji organizuju studenti u blokadi jer na taj način štitimo i njih i sebe.

Akademski plenum upozorio je sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da u doba masovne upotrebe mobilnih telefona svaki događaj biva snimljen i da niko ko je kršio zakone neće biti amnestiran, prenosi FoNet.

13.00

Protest kod Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Ispred Poliklinike Kliničkog centra Vojvodine studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su protest.

Na poziv studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u 11.52 sati počeo je protest medicinskih radnika i studenata ispred Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine (UKCV).

Foto: 021.rs Protest u Novom Sadu

Protest je organizovan zbog policijske brutalnosti, koja je kulminurala u petak tokom velikog protesta u Novom Sadu, tokom kojeg pripadnici policije nisu štedeli ni medicinare koji su ukazivali pomoć povređenim građanima, a čak su i priveli jednog lekara dok je pružao pomoć, piše N1.

Medicinari su sa studentima blokirali deo Hajduk Veljkove ulice kod UKCV-a i odali šesnaestominutnu poštu stradalima na Železničkoj stanici, držeći transparente.

12.45

Protest „Indeks je jači od pendreka“ počinje u 14 časova

Studenti u blokadi održaće u ponedeljak u centru Beograda protest „Indeks je jači od pendreka“.

„U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici“, pišu studenti na Instagramu.

Okupljanje je od 14 sati ispred zgrade Vlade Srbije.

Šetaće se do Palate pravde gde bi kolona trebalo da bude oko 14.40, zatim do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata gde bi okupljeni trebalo da budu oko 15.15, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova na Novom Beogradu.

Na toj lokaciji okupljeni bi trebalo da budu oko 16.45, navodi se u satnici današnjeg okupljanja, a kolona će ići mostom Gazela, pa se može očekivati njegova blokada.

Studenti navode da je indeks jači od pendreka i pozivaju građane i studente da ponesu crvenu farbu i indekse.