Visoki savet tužilaštva

08.septembar 2025. Marija L. Janković

Je li ovo kraj Zagorke Dolovac?

Režimiski tabloidi su pompezno najavili da je prva srpska tužiteljka Zagorka Dolovac ostala bez većine u Visokom savetu tužilaštva. Da li je to istina i šta to znači za dalju borbu za istragu o nadstrešnici?

Ivica Dačić

Kratki portret savremenika

08.septembar 2025. B. B.

Policija protiv građana: Povratak u devedesete Ivice Dačića

Policija je postala ključni faktor u političkim zbivanjima u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova je po drugi put Ivica Dačić. Osvrnimo se kratko na životopis čoveka koji nije naučio lekcije iz devedesetih i sam sebi stavlja omču oko vrata

Snovi o kanalizaciji

08.septembar 2025. M. L. J.

Kuda idu fekalije: Vučićeva obećanja kanalizacije u Borči

Obećanja Vučića u vezi sa kanalizacijom u Borči do sada su odlazila u septičke jame stanovnika prigradskih naselja. Da li će tako biti i sa poslednjom najavom koju je predsednik Srbije otišao lično da saopšti tokom naprednjačkih "antiblokaderskih" okupljanja u 120 gradova

SNS antiblokaderi u Zemunu

07.septembar 2025. Davor Lukač

Kako me je Andrej Vučić potapšao po ramenu

U procesiji antiblokadera sa Dačićem na čelu – Andrej Vučić. Digne ruku da se zaštiti od snimka, onda me onako baš prijateljski blago potapše po ramenu i kaže “nemoj da me snimaš”