Filološko društvo „Reči“ saopštilo je da je žiri tog društva za reč godine proglasio reč „studenti"“, za lažireč „studenti koji hoće da uče“, a za novu reč godine „ćaci“

U kategoriji reč godine u užem izboru bile su reči „ćaci“ i „studenti“, u kategoriji nova reč – „ćaci“ i „ćacilend“, a u uži izbor za lažireč „studenti koji hoće da uče“ i „obojena revolucija“.

Šta su reč godine, lažireč i nova reč godine?

Reč godine prema konkursu označava najznačajniju ili najreprezentativniju reč koja je obeležila tekuću godinu i odražava značajne događaje, trendove, kulturne tendencije ili promene u društvu tokom te godine.

Nova reč godine je reč koja je nedavno ušla u srpski jezik i postala popularna ili relevantna za širu javnost, a lažireč je reč koja iskrivljuje, ublažuje ili prikriva smisao onoga što imenuje.

Pobedničke reči u sve tri kategorije biće proglašene 20. decembra.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.