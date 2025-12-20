Novi Pazar
Kako se sprema protest u Novom Pazaru u nedelju?
Veliki protest u Novom Pazaru zakazan je u nedelju, 21. decembra. Šta treba da iznedri?
Filološko društvo „Reči“ saopštilo je da je žiri tog društva za reč godine proglasio reč „studenti"“, za lažireč „studenti koji hoće da uče“, a za novu reč godine „ćaci“
U kategoriji reč godine u užem izboru bile su reči „ćaci“ i „studenti“, u kategoriji nova reč – „ćaci“ i „ćacilend“, a u uži izbor za lažireč „studenti koji hoće da uče“ i „obojena revolucija“.
Šta su reč godine, lažireč i nova reč godine?
Reč godine prema konkursu označava najznačajniju ili najreprezentativniju reč koja je obeležila tekuću godinu i odražava značajne događaje, trendove, kulturne tendencije ili promene u društvu tokom te godine.
Nova reč godine je reč koja je nedavno ušla u srpski jezik i postala popularna ili relevantna za širu javnost, a lažireč je reč koja iskrivljuje, ublažuje ili prikriva smisao onoga što imenuje.
Pobedničke reči u sve tri kategorije biće proglašene 20. decembra.
Dragan Đilas je apelovao na MUP Srbije i Tužilaštvo da mu vrate džemper koji su mu uzeli pre tačno godinu dana u noći kada je tvrdio da su Đorđe Aleksić i on prebijeni od ljudi koji sarađuju sa SNS-om
Briselski portal „EU Political Report“ povukao je tekstove i izvinio se Draganu Šolaku zbog lažnih optužbi da ima veze sa Rusijom
Kosovo su kao nezavisnu državu ove godine prepoznale četiri nove države. Koliko je to ukupno, niko tačno ne zna
Četvoro članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije podnelo je ostavke. Nisu pristali da im režim nametne većinu koja bespogovorno sluša Vučića
