Jezik kao ogledalo društvenih promena u godini na izmaku - koje su reči obeležile 2025?

Koje su to reči i sintagme obeležile godinu za nama? Ukoliko je suditi prema predlozima koje su građani slali Filološkom društvu „Reči” to su „ćaci”, „studenti”, „Ćacilend”, „studenti koji hoće da uče” i „obojena revolucija”.

Filološko društvo „Reči” saopštilo je da su u tri kategorije odabrane po dve reči na konkursu za izbor reči koje su obeležili godinu koja je na izmaku.

U uži izbor za reč godine ušle reči „ćaci“ i „studenti”. Nova reč godine biće „ćaci” ili „Ćacilend”, a lažireč godine „studenti koji hoće da uče” ili „obojena revolucija”.

Na konkurs, koji treću godinu zaredom organizuje Filološko društvo „Reči”, pristiglo je 224 predloga putem interneta.

Šta su reč godine, lažireč i nova reč godine?

Reč godine prema konkursu označava najznačajniju ili najreprezentativniju reč koja je obeležila tekuću godinu i odražava značajne događaje, trendove, kulturne tendencije ili promene u društvu tokom te godine.

Nova reč godine je reč koja je nedavno ušla u srpski jezik i postala popularna ili relevantna za širu javnost, a lažireč je reč koja iskrivljuje, ublažuje ili prikriva smisao onoga što imenuje.

Pobedničke reči u sve tri kategorije biće proglašene 20. decembra.

