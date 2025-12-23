Na više lokacija u Srbiji 28. decembra studenti proveravaju koliku podršku imaju za vanredne parlamentarne izbore

Šest meseci nakon poslednjeg velikog protesta u Beogradu, održanog 28. juna, studenti u blokadi beogradskih fakulteta najavljuju novu akciju.

Ovog puta, kako ističu, neće biti klasičnog protesta. Umesto toga, na više lokacija u Beogradu, ali i širom Srbije, biće organizovano prikupljanje potpisa građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Studenti navode da je reč o pripremi za eventualne vanredne izbore, a prikupljanjem potpisa žele da procene koliku podršku imaju među građanima.

Bez protesta i programa

Akcija koja je zakazana za 28. decembar, prema rečima studenata, nije protest već prilika za direktno povezivanje sa građanima.

Tog dana neće biti programa, govora, niti zvaničnih obraćanja. Glavna ideja je, kako navode studenti, umrežavanje i razgovor sa građanima.

Kako za „Vreme“ kaže jedan od studenata Univerziteta u Beogradu, ovo neće biti samo sakupljanje potpisa, već će akcija služiti uspostavljanju direktnih kontakta i povezivanju.

„Ova akcija je začetak naše faze borbe u kojoj smo okrenuti pripremanju za izbore gde uključujemo šire narodne mase u pripremanje za izbore kada god oni budu raspisani“, navodi student.

Kako pojašnjava, potpisi nemaju pravnu težinu, neće biti overeni kod notara, već će, kako dodaje, služiti kao pokazatelj da ne žele samo studenti izbore, već da su izbori rešenje opšte-narodnog bunta i korak ka ispunjenju studentskih zahteva.

„Želimo da pokažemo da to nije samo želja studenata, nego ćemo količinom potpisa pokazati da to žele šire građanske mase. Kontakti koje ljudi budu ostavljali, naravno uz saglasnost, služiće kao formalni početak naše kampanje.“

Pored prikupljanja potpisa, studenti će organizovati i bazar na Studentskom trgu u Beogradu kako bi prikupili donacije za naredne aktivnosti.

Osim što će posetioci bazara moći da kupe određene predmete, biće i humanitarnih aktivnosti i podele novogodišnjih paketića deci.

Gde će se sakupljati potpisi i šta sa njima?

Studenti ističu da će se potpisi prikupljati na više lokacija u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije. Sve lokacije zasad nisu poznate i biće naknodno objavljene.

„Shodno kapacitetima, štandovi će biti postavljeni u različito vreme. Negde će štandovi biti mobilni. U zavisnosti od gradova i demografije satnice i lokacije će biti različite, a biće pokrivena prometna mesta“, pojašnjava sagovornik „Vremena“.

Poenta akcije je povezivanje s građanima. Ideja je da se pokaže koliku podršku studenti imaju.

Student od vrata do vrata

Studenti podsećaju i na akciju „Student u svakom selu“, u okviru koje obilaze opštine širom Srbije, idu od vrata do vrata i razgovaraju sa građanima.

Sagovornik „Vremena“ kaže da akcija protiče dobro, da ljudi uglavnom lepo reaguju kada im studenti zakucaju na vrata, ali da je bilo i situacija da neki nisu hteli da im otvore i razgovaraju sa njima. Takvih situacija je malo, dodaje.

Milivojević: DS podržava studentski zahtev

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je FoNetu da će 28. decembra svi poslanici te stranke podržati zahtev studenata za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i pozvati sve druge kolege iz opozicije da to isto učine, jer se mora napraviti referendumska atmosfera protiv vlasti.

„Mi smo 90-ih godina predvodili borbu protiv režima, a sada predvodimo podršku studentima i nemamo nikakav strah ili zebnju za svoju političku sudbinu“, rekao je Milivojević.

Milivojević smatra da su studenti politička snaga koja ima najveću podršku građana i najveće šanse da pobedi Aleksandra Vučića, a da je uloga DS-a da pomogne u kreiranju referendumske atmosfere.

„Smatramo da je zadatak da kreiramo zajedno referendumsku atmosferu. Sad, da li će neko da prihvati tu podršku ili neće, to nije relevantno pitanje“, naveo je Milivojević, dodajući da, „kada krene rat, niko ne pita ko donosi hranu vojsci ili je oblači“.

Izvor: Vreme/Nova/FoNet

