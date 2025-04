Studenti Fakulteta dramskih umetnosti objavili su novi video na društvenim mrežama u kom pozivaju bajkere da dođu ispred Radio-televizije Srbije.

Video počinje pitanjem „Kako ćemo do slobode?“ za kojim sledi odgovor – „Na dva točka“, čime se aludira na bajkere.

Bajkeri, svi na RTS 💚 pic.twitter.com/WqUPyozmql — FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) April 24, 2025

U videu su prikazani snimci dosadašnjih mnogobrojnih učešća bajkera na studentskim protestima propraćeni segmentima pesme „Snakes for the Divine“ sa istoimenog albuma američkog hevi metal benda High on Fire.

Studenti blokiraju zgrade Radio-televizije Srbije od 14. aprila u 22 sata sa zahtevom da se raspiše novi konkurs za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

„Razgovor je lekovit“

Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije Nevena Đurić, zakazala je za 28. april sednicu skupštinskog Odbora na kojoj će se odlučivati o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta REM-a.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je sednica skupštinskog Odbora zakazana nakon zahteva opozicionih članova tog Odbora.

Opozicioni poslanici u skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje podneli su zahtev za održavanje sednice tog Odbora sa ciljem da se pokrene novi postupak za izbor članova Saveta REM, navodeći da na taj način odgovaraju i na zahtev studenata koji protestuju ispred Radio-televizije Srbije.

Brnabić je rekla da poziva studente da prekinu sa blokadom RTS-a, odnosno, kako je navela, da prekinu „teror i maltretiranje nad radnicima RTS-a koje traje više od 200 sati“.

„Pozivam da se prekinu blokade, pozivam na razgovore, da se prekine ponižavanje ljudi, da se prekinu progon i pretnje. Vratimo se razgovoru, razgovor je lekovit“, navela je Brnabić.