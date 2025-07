Studenti Rume, građani i srednjoškolci, u nedelju su organizovali protest „Ruma te zove – Kraj sviramo mi“.

Program je počeo oko 17:30 na Gradskom trgu i trajao je do 19 časova.

Studenti su u pozivu naveli da „srce protesta u nedelju kuca u Rumi“. Na protestu su govorili inženjer Zoran Đajić, predstavnik studenata, poljoprivrednik i odbornik iz Bogatića Milan Zorbić, profesorka Biljana Stojković i akademik Nenad Kostić. Gosti su bili i veterani, prevoznik Milomir Jaćimović i odbornik Lokalnog fronta iz Kraljeva Vladan Slavković.

“Čovek je naredio da se otvori auto-put koji još nije završen, ja svaki treći dan idem tamo i snimam šta rade Kinezi, kako prikrivaju loše radove, pokušavaju da saniraju klizište, ja ne bih, dok odgovorni inženjeri ne potpišu upotrebnu dozvolu, ja se ne bih šalio da krećem tim putem. Čovek je pre toga naredio da se otvori auto-put kroz Grdeličku klisuru, koja se tri puta urušavala. Smislio je način da nas ubija iz dana u dan”, rekao je Zoran Đajić.

Govor predstavnika studenata je bio izuzetno podsticajan: „Nazad je diktatura. Nazad je medijski mrak. Nazad je vladavina manjine koju ne veže ideologija i odgovornost, već jedino to da zaštite novac koji su ukrali. Svesni smo da nazad ne postoji. Istorija nas je dobro naučila, kad nema nazad, naš narod grabi napred najsnažnijim koracima i oni to znaju, strah je promenio stranu“, poručio je on.