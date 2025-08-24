„Možete očekivati Srbiju slobodnu od kriminala i korupcije, koja zna da je njena budućnost u Evropi, bez obzira na sva protivljenja vašeg prijatelja Aleksandra, njegove hunte, ali i vaše Vlade“, poručio je Borko Stefanović ruskom ambasadoru Harčenku

„Da je Vučićeva Srbija nezavisna i jaka“ Bocan- Harčenko odavno bio pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova gde bi mu bio uručen demarš zbog grubog mešanja u unutrašnje stvari Srbije. To od Marka Đurića nikako ne možemo očekivati“, komentariše Borko Stefanović zamenik predsednika Stranke slobode i pravde reagujući na intervju ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocan – Harčenka za rusku agenciju RIA Novosti.

Ambasador je između ostalog rekao da „Zapad želi da zameni predsednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija“.

Harčenku „nije prvi put“ da se „javno i grubo“ meša u unutrašnja pitanja Srbije i da time gubi simpatije srpskog naroda jer uporno brani „režim autokrate i njegovo kriminalno delovanje“, napisao je Borko Stefanović u otvorenom pismu.

Primetio je da „već duže vreme uporno vređate građane Srbije, označavajući ih kao strane plaćenike i instrumente Zapada. Poznato je i da ste građane Srbije koji se bune protiv nasilja, pljačke i korupcije nedavno nazvali divljacima i marionetama Zapada, potpuno previđajući istinsku samoniklost našeg bunta i želje da sami svoju slobodu osvojimo“.

„Kažete da Evropska unija želi da zameni Vučića nekim ko bi bio potčinjen Evropi i ko ne bi bio nezavisan i jak lider. Upravo je taj, ’nezavisni i jaki’ Aleksandar Vučić sluga kriminalaca oko sebe i njihovog otetog novca, upravo je on taj koji rasprodaje Srbiju i na Istok i na Zapad, samo radi ostanka na vlasti i upravo je on, Vučić, čovek koji je više puta pokrao izbore, doveo kriminalce i policiju da prebijaju i hapse građane u protestima“, napisao je Borko Stefanović.

„Siguran sam“, naglasio je Stefanović „ da ćete se složiti i da je potpuno neprihvatljivo u demokratskoj državi dozvoliti da se neki ljudi postavljaju za ministre po nalogu bilo koje spoljne sile a kamoli da se onda ta usluga vraća zapošljavanjem članova porodice predstavnika spoljne sile u firmi tog istog ministra“.

„Ono što ipak možete očekivati jeste Srbiju slobodnu od kriminala i korupcije i Srbiju koja zna da je njena budućnost u Evropi, bez obzira na sva protivljenja vašeg prijatelja Aleksandra, njegove hunte, ali i vaše Vlade“, poručio je Borko Stefanović ambasadoru Harčenku u otvorenom pismu.