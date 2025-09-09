Skupštini grada Beograda Državna revizorska institucija uputila je zahtev za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Šta to uopšte znači i koliko je relano da snosi posledice

Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je u ponedeljak (8. septembra) da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika Aleksandra Šapića. O ovome je DRI obavestio i Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Advokat, Rodoljub Šabić za „Vreme“ kaže da je DRI kao nadležna institucija utvrdila ozbiljne nedostatke u postupanju gradonačelnika u vezi sa finansijama glavnog grada, te da bi ovakav predlog u uređenim državama imao specifičnu težinu.

„Kod nas to i nije baš tako. Nije ovo jedinstven slučaj da DRI predlaže postupak razrešenja nekog funkcionera, a da to nema nikakve konsekvence. Naprotiv“, priča Šabić.

Podseća da je DRI prošle godine tražio razrešenje direktora Pravosudne akademije Nenada Vujića o čemu je obavestio Narodnu skupštinu i uputio zahtev Upravnom odboru Pravosudne akademije. Epilog je bio da Vujić ne da nije razrešen, već je ananzovao i ove godine postao ministar pravde.

Neophodna trećina odbornika za predlog

Zakon o glavnom gradu članom 29 propisuje na koji način gradonačelnik može biti razrešen.

„Gradonačelnik može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran na obrazloženi predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran. O predlogu za razrešenje gradonačelnika mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku Skupštine grada”, piše u zakonu.

Ukoliko Skupština grada ne razreši gradonačelnika, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje gradonačelnika, pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga.

„Akt DRI je dovoljan da bude kapitalni deo obrazloženog predloga, ali najmanje trećina odbornika mora da podnese takav predlog. U tom slučaju predsedavajući Skupštine bi morao da u roku od 15 dana stavi to na dnevni red. Kako bi skupština glasala to kod nas verovatno ne zavisi od činjenica, nego od partijske pripadnosti“, ukazuje Šabić.

Oglasila se i opozicija

Predsednica odborničke grupe Zeleno-levog fronta i Pokreta slobodnih građana u Skupštini Beograda Natalija Stojmenović izjavila je u utorak (9. septembar) da predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević ima rok od 15 dana da pokrene inicijativu i zakaže sednicu o razrešenju gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Dodala je da ukoliko Nikodijević to ne učini oni će kao odbornička grupa pokernuti razrešenje obojice.

Šabić, pak veruje da Nikodijević neće pokrenuti postupak i savetuje odbornicima ZLF-a i PSG-a da prikupe trećinu potpisa odbornika i da u skladu sa statutom podnesu obrazložen predlog za smenu Šapića. U tom slučaju Nikodijević je u nespornoj obavezi da to stavi na dnevni red.