Građani Srbije koji žive u Londonu, Vašingtonu, Briselu, San Francisku i još 50 gradova iz 15 zemalja pokrenuli su peticiju „Zaštitimo slobodne medije“. Poručuju da „nema dila iza zatvorenih vrata“, a javlja N1.

Istakli su važnost slobodnih i nezavisnih medija u Srbiji navodeći da svaki izgubljeni nezavisan medij, Srbiju gura dublje u totalni medijski mrak.

Finansijski stručnjak Majda Radovanović je iz Londona poručila da se srpska dijaspora okupila u subotu ispred kancelarija BC Partnersa kako bi im poručili da oni imaju moć da spasu slobodne medije u Srbiji.

„Oni su većinski vlasnik Junajted grupe, koja drži slobodne medije. Prošle nedelje smo svi čuli u snimcima da ih srpska vlada pritiska da cenzurišu vesti zato što to njima odgovara i traže dil. Došli smo da apelujemo na njih da nema dila, da je vrednost njihovog biznisa u novinarima i novinarkama koji su u nezavidnoj situaciji jer ne znaju da li će njihov poslodavac da ih štiti ili da im šteti“, istakla je Majda Radovanović.

„I mi smo tu da im kažemo da ovaj dil iza zatvorenih vrata neće tu i ostati, čuće se za taj dil, njihova reputacija zavisi od toga. Neka stranu na pravu stranu istorije, jer ćemo mi ovu poruku o njima preneti dalje.“