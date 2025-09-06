Parada ponosa
Čuvana od policije i okađena, šeta Beogradom Parada ponosa
Sa transparentom „Za porodicu“ na čelu kolone, učesnike šetnje Parade ponosa u Beogradu čuvala je policija, i grupa građana sa kandilima
Srpska dijaspora u više od 50 gradova i 15 zemalja pokrenula je peticiju „Zaštitimo slobodne medije“. Okupljeni ispred BC Partnersa u Londonu poručuju im da stranu na pravu stranu
Građani Srbije koji žive u Londonu, Vašingtonu, Briselu, San Francisku i još 50 gradova iz 15 zemalja pokrenuli su peticiju „Zaštitimo slobodne medije“. Poručuju da „nema dila iza zatvorenih vrata“, a javlja N1.
Istakli su važnost slobodnih i nezavisnih medija u Srbiji navodeći da svaki izgubljeni nezavisan medij, Srbiju gura dublje u totalni medijski mrak.
Finansijski stručnjak Majda Radovanović je iz Londona poručila da se srpska dijaspora okupila u subotu ispred kancelarija BC Partnersa kako bi im poručili da oni imaju moć da spasu slobodne medije u Srbiji.
„Oni su većinski vlasnik Junajted grupe, koja drži slobodne medije. Prošle nedelje smo svi čuli u snimcima da ih srpska vlada pritiska da cenzurišu vesti zato što to njima odgovara i traže dil. Došli smo da apelujemo na njih da nema dila, da je vrednost njihovog biznisa u novinarima i novinarkama koji su u nezavidnoj situaciji jer ne znaju da li će njihov poslodavac da ih štiti ili da im šteti“, istakla je Majda Radovanović.
„I mi smo tu da im kažemo da ovaj dil iza zatvorenih vrata neće tu i ostati, čuće se za taj dil, njihova reputacija zavisi od toga. Neka stranu na pravu stranu istorije, jer ćemo mi ovu poruku o njima preneti dalje.“
Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja
“Oni koji su naredili sinoćnje varvarstvo svesni su da bi ih institucionalno razrešenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasli“, navodi se u saopštenju studenata u blokadi dan nakon policijskog nasilja u Novom Sadu
Kada su studenti proletos šetali iz Subotice, nastavnica Andrea Besedeš iz Bajmoka je izašla da ih sačeka, a organizovala je i protest od 60 ljudi i pozvala na štrajk prosvete. Šest meseci kasnije, sačekao ju je otkaz
U Novom Sadu je u petak uveče bilo brutalno: policija je napadala, tukla, ispaljivala suzavac i privodila. Među privedenima umalo se našla i novinarka “Vremena”, uprkos tome što je - novinarka
