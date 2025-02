Srem je ipak zemlja slobodnih, poruka je koja je poslata sa skupa u Sremskoj Mitrovici „Srem Solidarno“, dan nakon Sretenja, odnosno dan nakon što je u ovom gradu održan skup SNS-a na kojem su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodiok proklamovali „Deklaraciju o Vojvodini“, dokument usmeren protiv izmišljenih vojvođanskih separatista.

Za tu priliku transportovani su bili ljudi iz cele Srbije i RS da klikću „Aco Srbine!“, dok Aca Srbin viče da je „pobedio obojenu revoluciju“, da će njegova buduća knjiga o tome da bude svetski bestseler i da studente koji predvode građanske proteste širom Srbije po nalogu nekim mračnih inostranih sila organizuju i plaćaju lalinski secesionisti.

Bosanskohercegovački državljanin Mile Dodik, koji je pod američkim sankcijama, poručio je građanima Srbije da on ne želi da gleda one koji žele da ruše Srbiju (one koji su se u subotu za Sretenje sreli u Kragujevcu) i da „ne podnosi ni njihovo pravo da drugačije misle“.

Stanovnici Rume su na skup u Sremskoj Mkitrovici, dan posle milom ili silom doveženih pristalica Vučića i Dodika, stigli pešice, noseći transparent „Ruma više ne ćuti“. Sa domaćinima su razmenili zastave svojih gradova, a Mitrovčani su ih dočekali kako dolikuje.

Trstenik

„Ono što se u subotu desilo u Mitrovici je prošlost, ono što mi danas radimo će ući u istoriju“, bila je jedna od poruka sa skupa.

Maturant Gimnazije u Sremskoj Mitrovici poslao je poruku da Sremci podržavaju studente i njihove zahteve: „Ono što se juče desilo nas ne treba da interesuje. Mi smo se danas okupili u ovolikom broju da podržimo studente i studentske zahteve, ovo je prava Mitrovica, ovo je pravi Srem, a ne ono juče“, prenosi RTV.

Na jednom od transparenata koji su nosili učesnici bila je ispisana poruka „Detoks Srema“

U najavi za na ovaj skup pisalo je da se sav narod Srema (naravno i Mačvani) poziva da se zaputi u Sremsku Mitrovicu, kako bi zajedno pokazali odlučnost i istrajnost u borbi za pravdu, istinu i zdravije društvo

„Želimo da naš grad ove nedelje pošalje snažnu poruku da je vreme promena došlo, i da složno koračamo na putu ka ispunjenju studentskih zahteva i izgradnji lepše i pravednije države“, stajalo je u pozivu.

Osim u Sremskoj Mitrovici, u nedelju se protestovalo i u Trsteniku, Subotici, i Gornjem Milanovcu se šetalo centralnim ulicama, u Požarevcu, u beogradskoj opštini Čukarica, i drugim mestima Srbije.