Najava predsednika Vučića da će abolirati državne funkcionere u slučaju Generalštab tumači se kao njegov stav da je svemoćan i u okviru institucija. Komentar Srđana Šajna je jedan od takvih

Romska partija pozvala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao „osobu koja ima potpunu kontrolu nad svim državnim resursima, da jasno i nedvosmisleno odredi datum održavanja parlamentarnih izbora“, ali i komentarisala Vučićevu najavu eventualne abolicije najviših državnih funkcionera u slučaju Generalštaba.

Ova najava, prema rečima Srđana Šajna predsednika Romske partije „gura zemlju daleko od bilo kakvog puta integracije Srbije u bilo koju ozbiljnu, novoformiranu geopolitičku zajednicu“.

Jasna poruka

Time se, prema njegovim rečima, šalje jasna poruka da su partijski interesi pojedinaca iz Srpske napredne stranke iznad interesa Srbije i njenih građana. „Da li to zaslužuju srpski narod i građani Srbije?“, pitao je Šajn.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 11. decembra da će u slučaju da bude podignuta optužnica u vezi ukidanja statusa spomenika kulture za kompleks Generalštaba u Beogradu, pomilovati sve koji su navodno učestvovali u malverzacijama“.

„Neću im dati priliku da gone one koji ništa nisu krivi. Ja sam kriv. Ja sam taj koji je hteo modernizaciju Srbije. Ja sam taj koji je hteo da dovede velikog investitora“, rekao je Vučić.

Komentarišući za Novu ovu Vučićevu najavu, advokat Boža Prelević je rekao da „on eksteritorijalnost ‘Ćacilenda’, gde ne važe zakoni i institucije Srbije, širi kao maligno tkivo po celoj Srbiji. On u stvari pokazuje da je u potpunosti svemoćan, i u okviru institucija“.

Svi osumnjičeni

Reakcija Aleksandra Vučića usledila je nakon što je Tužilaštvo za organizovani kriminal proglasilo ministra kulture Nikolu Selakovića za jednog osumnjičenog u slučaju Generalštab, i to na osnovu dva krivična dela: zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave.

Osim ministra Selakovića osumnjičeni su i Goran Vasić v.d.direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Aleksandar Ivanović direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, i Slavica Jelača sekretarka Ministarstva kulture.

Istovremeno, pokret „Kreni promeni“ je posle Nikole Selakovića i Miloša Vučevića podneo je krivičnu prijavu i protiv ministra finansija Siniše Malog, Gorana Vesića i Aleksandra Vučića jer, kažu – sve ukazuje da iza slučaja Generalštab stoji upravo predsednik.

Izvor: FoNet/Nova/Vreme