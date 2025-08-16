SNS smatra da svi koji su izabrani na bilo koju državnu funkciju imaju obavezu da poštuju partiju na vlasti, a ne Ustav i zakone, istakao je u pisanoj izjavi Srđan Šajn predsednik Romske partije povodom saopštenja Ane Brnabić o Brankici Janković

„Izjava Ane Brbabić i navođenje da je za Brankicu Janković glasao SNS potvrđuje samo da SNS smatra da svi koji su izabrani na bilo koju državnu funkciju imaju obavezu da poštuju partiju na vlasti, a ne Ustav i zakone, istakao je u pisanoj izjavi Srđan Šajn predsednik Romske partije, reagujući na saopštenje predsednice Skupštine gde Brankicu Janković ocenjuje kao osobu „koja ima nula ličnog i profesionalnog integriteta“, zato što je izabrana za poverenicu za ravnopravnost na osnovu većine koju j obezbedila SNS.

„Ana Brnabić je samo još jednom potvrdila da je SNS prerastao u organizovanu grupu uzurpatora vlasti“, ocenio je Šajn.

Naglasio je da se partija na čijem je čelu zalaže „za poštovanje nezavisnosti institucije poverenice za zaštitu ravnopravnosti“ i protivi se svakom pokušaju zloupotrebe te institucije od vladajućeg režima.

Šajn je istakao kako je i lično upoznat „sa najrazličitijim pokušajima da se opstruiše rad Brankice Janković i da je ona doživljavala najrazličitije neprijatnosti“, kao i da su joj se „sistematski uskraćivale mogućnosti da izvršava svoje zadatke kojima je bila posvećena“.

Brankica Janković je u subotu (16. avgust) povodom nasilja na ulicama u Srbiji i izveštaja o prekomernoj upotrebi sile prema maloletnicima, novinarima i ženama, ali i slučaja kada je policijski službenik privedenoj studentkinji pretio silovanje, osudila takvo postupanje i pozvala da se sa takvim ponašanjem prestane.

Izvor: FoNet

