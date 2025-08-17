Policije nije bilo nigde, sem na parkingu Policijske stanice, kad su maskirani „klinci“ uništili prostorije SNS-a, izlupali prizemlje Gradske uprave, kao i Tužilaštva i Suda za prekršaja, a narod počeo da se razilazi, pojavile su se „kornjače“ i žandarmerija, i nasumice počeli da hapse i privode preostale građane

Nakon neviđene brutalnosti policije na protestu u Valjevu, u četvrtak uveče, Valjevski gimnazijalci su pozvali na protest „Valjevo zove“, „jer se svedočilo neviđenoj brutalnosti policije, koja je prekršila svaku zakletvu i svaki zakon“.

I Srbija se odazvala, sve je bilo puno u ulici Vuka Karadžića, gde se nalazi Gimnazija, od iza Glavne pošte, sve do mosta na Kolubari. Ako je Dačić izjavio da je bilo 4000 ljudi, onda su tačne procene da ih je bilo preko 10 000. Zastave iz Lajkovca, Užica, Starog grada, Vladimiraca, Rume, „Ne damo Jadar“, „Pumpaj Leskovac“… Odmah se prešlo na skandiranje, „Pumpaj, pumpaj“, „Vučiću pederu“… Reporter se pozdravi sa Gutom Grubačkim, koji je nosio transparent „Odgovaraćete svi“, sa Dražom iz „Danasa“, koji mu, dok se horski pevalo „Vrati konju glavu Dragane, Draganeee, isto otpeva na uvce.

Foto: Siniša Obrenić Pavle Cicvarić na protestu u Valjevu

Novinar uze da se raspituje, ima li Srđana sa žutom kravatom Milivojevića, nekolicina prisutnih potvrdi da je tu, lično se uveri da je tu Dobrica Veselinović, opazi i košarkaša Štimca, naknadno, preko ministra Dačića, sazna da su bili i Savo Manojlović i Dragan Bjelogrlić. Neko je od ulaza u Gimnaziju, preko megafona, pokušavao nešto da kaže, džaba bilo, nažalost, nije bilo ni bine ni ozvučenja.

Narod je nastavio da pristiže, ne bilo programa, čista improvizacija, pištaljke, vuvuzele, uzvici „Pumpaj, pumpaj“, „Vučiću pederu“. Posle više od sata formira se čelo kolone, pronese se glas da se ide do Policijske stanice. Čelo kolone stiže do zgrade policije, nikoga ispred, postrojena Interventna brigada je bila na parkingu, ispred parkinga i policije su stajali ratni veterani, molili da se ništa ne baca, mogu da skandiraju šta hoće, ali nema fizičkih napada. Iz starta krenu „Kerovi, kerovi“, „Ubice, ubice“, „Uhapsite Vučića“ pojedinačnih uzvika, „Decu vam nećemo oprostiti“, „Bijete svoj narod, idite na Kosovo“, „Izađite, ima i dece, samo njih i bijete“… Guta zakači svoj transparent „Svi ćete odgovarati“ na vrata policijske stanice, nekoliko devojaka je na stepeništu crvenim sprejom ispisalo poruku „Marko Kričak ima mali kurac“, posle još skandiranja „Kerovi, kerovi“, kolona nastavi dalje, pronese se glas, prema prostorijama SNS-a.

Foto: Siniša Obrenić Branislav Guta Grubački na protestu u Valjevu

Čelo kolone stiže do prostorija SNS-a, prizemlje i sprat višespratnice, nigde nikog, ni policije, ni partijskih čalanova. Krenuše povici „SNS mafija“, „Ruke su vam krvave“, sve je proticalo u redu i miru, nekolicina je komentarisala da je ovo nameštaljka da se razbiju prostorije, a građani optuže za terorizam. Ali, džaba, bilo, neko sa čela kolone baci petardu prema prostorijama, to kao da je bio znak, nekolicina maskiranih „klinaca“, se zalete u izloge, polupa, baciše pirotehnička sredstva, prostorije planuše.

Napravi se prazan prostor između čela kolone, koje je polupalo prostorije, i glavnine, stigoše vatrogasna kola, „klinci“ stadoše odguruju vatrogasce sa pitanjem „Koga su došli da gase“, vatrogasci odgovoriše da su oni sa njima, samo gase, to se nekako sredi, i vatrogasci pređoše na pos’o. Kolona se sastavi, krenu ka centru grada, čelo je odvojeno uznapredovalo, na uglu Karađorđeve i Hajduk Veljkove, reporter pomisli da bi mogao da završi, kad se od centra začuše eksplozije. Kad tamo, prizemlje Gradske uprave razlupano, na trotoaru gomile srče, neko reče da razlupano i Tužilaštvo…

Kad se narod uglavnom razišao, prema Gradskoj upravi stupi duga kolona Interventne policije, koja je usput, sa krovova, gađana pirotehničkim sredstvima. Stadoše oko zgrade opštine ko da su došli na uviđaj, nekolicina građana uze da ih gađa raznim predmetima, povukoše se prema ulazu, podigoše štitove, a onda se grupisaše, u formaciji „kornjača“ jurnuše ka građanima, baciše i suzavac“, koji su bežali ulicom Vuka Karadžića. Kako ih nisu stigli, preprečiše kordonom ulicu, isto učiniše i na ostalim krakovima glavne raskrsnice kod Glavne pošte.

Foto: Siniša Obrenić Protest u Valjevu

Bilo je još čarki, ratni veterani su stali ispred kordona, bilo je dobacivanja, čak i razgovora sa policijom, bacanja predmeta prema policiji su bila sporadična, neko viknu da su to „ubačeni elementi“, većina građana se razilazila, čuli su se povici da oni koji su tukli decu moraju odgovarati. Tada su prema zgradi opštine stigla dva „hamera“ sa žandarmerijom, krenulo je nasumično hapšenje i trpanje u „marice“ građana iz grupica ljudi koje su preostale. Jedna žena je glasno protesrvovala pred žandarmima u kacigama, zašto su joj oborili muža na ulicu, i odveli u „maricu“, kad je mirno stajao sa njom. Odgovor nije dobila.