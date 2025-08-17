Protest „Srbija se umiriti ne može”

16.avgust 2025. I.M./M.S.

Noć žestokih sukoba

Od srede se u Srbiji svakodnevno održavaju protesti u kojima dolazi do provale nasilja. Policija se sve brutalnije obračunava sa demonstrantima i očigledno sarađuje sa naprednjačkim batinašima koji neomatano napadaju koga hoće

Reagovanje

16.avgust 2025. S.Ć.

Srđan Šajn: Brankici Janković je onemogućavano da radi

SNS smatra da svi koji su izabrani na bilo koju državnu funkciju imaju obavezu da poštuju partiju na vlasti, a ne Ustav i zakone, istakao je u pisanoj izjavi Srđan Šajn predsednik Romske partije povodom saopštenja Ane Brnabić o Brankici Janković