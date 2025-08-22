Zbor Starog grada je pozvao na okupljanje pod nazivom „Šetamo kerove“ kod Vukovog spomenika u Beogradu od 19.30 časova.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Zbor Stari grad Beograd (@zbor_starigrad)

Ovo je novi poziv na okupljanje građana, nakon što su studenti pozvali narod da ne izlaze na ulice kada su to prethodnih dana činili naprednjaci. Ideja je bila – da građani ne nasedaju na pokušaj prevare vlasti, a to je da izazovu nove probleme i nerede na ulicama Srbije. Studenti u blokadi nisu se oglašavali ovog petka.