Protesti i u manjim mestima
Sremski Karlovci, Kostolac, Bor…
Na ulice se u petak, 22. avgusta, uveče izašlo u Beogradu, Nišu i Kragujevcu u mirne proteste, ali i u manjim mestima
Zbor Starog grada objavio je poziv građanima da izađu večeras (petak, 22. avgust) na ulice
Zbor Starog grada je pozvao na okupljanje pod nazivom „Šetamo kerove“ kod Vukovog spomenika u Beogradu od 19.30 časova.
Ovo je novi poziv na okupljanje građana, nakon što su studenti pozvali narod da ne izlaze na ulice kada su to prethodnih dana činili naprednjaci. Ideja je bila – da građani ne nasedaju na pokušaj prevare vlasti, a to je da izazovu nove probleme i nerede na ulicama Srbije. Studenti u blokadi nisu se oglašavali ovog petka.
Jedini dijalog koji Vučić posle svega zaslužuje jeste onaj koji se vodi na biračkim mestima. I jedino na čemu treba da bude zahvalan jeste što građani to traže. Samo to. Dužan im je mnogo više
Vanredni parlamentarni, a vrlo moguće i predsednički, izbori mogli bi biti održani krajem decembra ove godine, pišu mediji. Njih bi, prema zakonu, morao da raspiše najkasnije 13. novembra
Na upit Dojče vele oglasila se konačno Evropska komisija o masovnim protestima, provali nasilja i policijskoj brutalnosti u Srbiji
„Spreman sam i da uđem u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle“, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić
