Narodni poslanici su nastavili raspravu o predlogu izmena i dopuna Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u Skupštini Srbije, kojim 86 opozicionih poslanika traži zabranu iskopavanja litijuma i bora.

U Predlogu izmena i dopuna Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, između ostalog, u članu 4a, traži se zabrana primenjenih geoloških istraživanja, eksploatacije i prerade bora i litijuma na celoj teritoriji Srbije.

Brnabić o probušenim gumama

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je saopštenje MUP o prijavi narodne poslanice Danijele Nestorović iz Ekološkog ustanka da su joj probušene gume na automobilu.

„Dakle, ko je slagao, evo sada je Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo zvanično saopštenje, poštovani narodni poslanici, svi smo bili obmanuti. Dakle, nije bilo nikakvih cepanja guma, nije bilo nikakvih napada, gospođa je išla kod vulkanizera, i to ja ne znam kako neko sa dve iscepane prednje gume može da stigne do vulkanizera, dakle, otišla kod vulkanizera, MUP u istrazi otišao do vulkanizera da pita šta se desilo, vulkanizer, verovali ili ne, jadan čovek rekao, ‘ja dopumpao jednu gumu, ništa nije bilo, ništa nije bilo iscepano’, i ona tim autom došla u Skupštinu. Došla u Skupštinu u nedostatku argumenata i videći da gubi ovu borbu o litijumu, da kaže žena da je napadnuta. Kuku, lele, odmah, Šolakovi mediji, drži, ne daj, jadna, napadnuta“, kazala je Brnabić s uvredljivim tonom u glasu.

Ministarka ponovo krivi DS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da što se tiče pitanja o ugovorima koji su potpisani sa Rio Tintom, da „nema potpisanih ugovora, ali ima jedan od 16. februara 2006″.

„Samo da podsetim građane Srbije kada su u pitanju ugovori sa Rio Tintom ko ih je potpisivao. Ministar rudarstva i energetike tada u vladi Republike Srbije Radomir Naumov iz Demokratske stranke Srbije, dok je predsednik bio gospodin Boris Tadić, a premijer Vojislav Koštunica i komercijalni direktor multinacionalne kompanije Rio Tinto Adam Per su potpisali ugovor o davanju koncesije ovoj kompaniji za istraživanje i eksploataciju borne rude u Jarandolskom basenu na teritoriji Baljevca na Ibru“, navela je Đedović Handanović.

Rasprava Brnabić i Tepić

Predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslanica Marinika Tepić imale su raspravu o ugovorima sa Rio Tintom. Tepić je zahtevala da zna odakle vlastima detalji ugovora, sa konkretnim iznosima.

Brnabić je kazala da je neke ugovore videla u medijima, „ako nisu tačni neka ih demantuju, neke druge ugovore su nam slali meštani.

„Postoji mnogo ljudi u Jadru i Rađevini kojima se prilično smučilo da slušaju licemerje kako oni koji su prodali zemlju Rio Tintu organizuju proteste protiv Rio Tinta“, navela je ona.

Takođe, dodala je da je profesor Vladica Cvetković, koji nikada nije bio na platnom spisku Rio Tinta i član je ProGlasa, rekao da „„itijum i bor nisu nikakvi posebni metali, to rudarenje nije ništa posebno, ne postoji plan o 40 rudnika, i nema rudnika ka Kosjeriću, Valjevu…“

Tepić je kazala Brnabić da ako neće da otkrije odakle joj ugovori neka kaže da neće.

Takođe je navela da ako Brnabić zna da Cvetković nije na platnom spisku Rio Tinta, onda zna i ko jeste, čime je, kako je dodala, potvrdila njene sumnje.

Brnabić je na to odgovorila da ne zna ko jeste, a ko nije plaćen od strane Rio Tinta, ali zna da veruje nekim profesorima koji pričaju u korist Rio Tinta.

Tri tajne Vučića i njegovih ortaka

Poslanica SSP Marinika Tepić rekla je da će otkriti tri važne stvari „koje Vučić i njegovi ortaci kriju od građana“.

„Prvo kako je nemački kancelar Olaf Šolc izgubio prošlog meseca izbore u Saksoniji, zatim, ko je Maroš Šefčovič i treća važna stvar jeste ko je Vučićeva ‘struka’ iza koje se sada krije, pošto su mu sve predstave propale“, rekla je ona.

Kako je rekla, „želi da čuje od gospođe Brnabić odakle im privatni ugovori meštana Jadra i Rađevine“.

„Pošto je i to propalo, Vučić prešao u sledeću ulogu, da bude žandar, da on vrši inspekcijski nadzor i kažnjava kompaniju ako nešto krene po zlu, a naravno da niko ne veruje u Vučićev sistem“, rekla je ona.

Kako je rekla, „građani Nemačke podržavaju građane Jadra“.

„Kompanija Zimbalt za projekat rudnika u Nemačkoj, ima dozvolu od 2017. godine, ali je otpor Nemaca toliki da još nije počela eksploatacija“, kaže ona.

Ko je Maroš Šefčovič?

Kako je rekla Tepić, Maroš Šefčovič je „slovački političar, propali predsednički kandidat i produžena ruka premijera Roberta Fica“.

„Otkrili smo da je povezan sa Rio Tintom, ali i sa fabrikom baterija InoBat u koju je Republika Srbija odlučila da upumpa gotovo pola milijarde evra novca naših građana“, kaže ona.

Sada ljudi kao Fico i Šefčovič daju sebi za pravo, kaže ona, „da nam kažu šta da radimo u našoj državi“.

„„mate crno na belo, da Rio Tinto usred EK kaže da su imali sastanak sa Vučićem i dogovorali projekat Jadar, proleće 2021. godine. Nakon tog sastanka sa Šefčovičem i Rio Tintom, kreće najsnažnija kampanja, potom se uključuje kompanija InoBat, građani Srbije treba da daju za tu fabriku pola milijarde evra“, kaže ona.

Dodaje da, pošto je i to propalo, „SNS i Vučić su smislili novu taktiku“.

„Kažu mi nismo ni za ni protiv ovog zakona, čekamo šta će reći struka. Čak koristite rečenice ‘neće biti kopanja’, ‘neće biti rudarenja’, da bi to ostalo građanima u glavi ‘ako to kaže struka'“, kaže ona.

Pročitala je i „dopis koji je stigao medijima – koje goste da zovu na temu Rio Tinta“.

„U julu je stigao dopis, piše na njemu ‘Aleksandar Cvjetić, budući dekan RGF’. To vam je Vučićeva struka, pa sad građani, sigurna sam da će dobre zaključke doneti i sami“, kaže ona.

Probušene gume Danijeli Nestorović

Ovlašćeni predlagač Zakona i poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović pročitala je pismo žitelja Gornjih Nedeljica, piše N1.

Nestorović je, tokom svog obraćanja, rekla da želi da napomene da je „neće sprečiti niko da govori istinu i u ime svih građana koji su za njih glasali“.

„Jutros sam zatekla probušene gume na svom automobilu, želela bih da se zahvalim svima onima koji misle na moje dobro, ali me neće sprečiti da dođem da govorim istinu, niti oni koji prisluškuju moj telefon“, rekla je ona.

U nastavku svog izlaganja, ona je pročitala stav Akademije inženjerskih nauka Srbije.

Napomenula je da je juče ministarka izrekla „niz neistina o tome koliko su ta sela pusta“.

„Da li ćete iskoristiti eksproprijaciju za zemljište koje meštani neće da prodaju“, upitala je Nestorović.

MUP: Nestorović prijavila slučaj nakon izlaganja u Skupštini

MUP Srbije saopštio je da se policijskoj stanici u Borči jutros u 10.45 časova telefonskim putem obratila Danijela Nestorović, predstavila se kao narodna poslanica, i prijavila da je jutros na parkingu zatekla svoj automobil sa izbušenim prednjim gumama, da je gume zamenila i tim autom se odvezla na posao.

Policijski službenici su je, kako se navodi u saopštenju MUP-a, uputili da dođe u Policijsku stanicu u Borči i podnese prijavu, što do sada nije učinila.

Bez obzira na to, policija je odmah po prijavi započela provere njenih navoda i preduzela sve mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, navode iz MUP-a.

„Još jednom napominjemo da je narodna poslanica Danijela Nestorović Policijsku stanicu u Borči pozvala telefonom jutros u 10.45 časova, iako je ranije, pre nego što je pozvala policiju, u Narodnoj skupštini izjavila da je već prijavila slučaj policiji, što nije istina“, stoji u saopštenju MUP-a.

Đedović Handanović: Prekinite da širite paniku

Ministarka Dubravka Đedović Handanović odbacila je navode predlagača da realizacijom projekta Jadar postoji opasnost od povećane radijacije i poručila opoziciji da prekinu da šire strah i paniku i obmanjuju građane.

„Nastavljate kampanju namerno da bi eto tobož rekli građanima kako se vi borite za čist vazuh, vodu, zemljište, kao da to nije stalo nikom ko radi u Vladi Srbije, pa onda u nedostatku argumenata pominjete moje lične stvari. Lažete u vezi sa tim, kako vas nije sramota“, rekla je ona.

Ministarka Đedović Handanović rekla je da se opozicija „bavila svime osim zakonom“.

„Bez kritičnih sirovina nemoguće da se bavimo proizvodnjom. Rezerve imamo najveće u Evropi, ako studije pokažu da je bezbedno, to će se raditi. Uskoro počinje i proizvodnja električnih vozila u Srbiji. Interes da se gradovi razvijaju, da negde piše ‘Made in Serbia’, ne znam šta je tu toliko nejasno, a pritom pominjete ekonomske analize, dinar devalvirao za vreme njihovih funkcija“, rekla je ona.

Niste fashion police”

Poslanica Narodnog pokreta Srbije Slavica Radovanović ukazala je na povredu poslovnika i ocenila da je ministarka Dubravka Đedović Handanović uputila preteće i neprimerene reči poslaniku Miroslavu Aleksiću.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da poslanici opozicije danima napadaju ministarku Dubravku Đedović Handanović na ličnoj osnovi i da se to ne bi desilo da tu sedi muškarac.

„Niste fashion police, napadate gosta u svojoj kući“, poručila je Brnabićeva.

Ovlašćeni predlagač zakona Danijela Nestorović, poslanica Ekološkog ustanka, obrazložila je u ponedeljak predlog zakona o kojem su predstavnici vlasti i opozicije izneli oprečna mišljenja.

U Predlogu izmena i dopuna Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, između ostalog, u članu 4a, traži se zabrana primenjenih geoloških istraživanja, eksploatacije i prerade bora i litijuma.

Opozicioni poslanici, kao i samostalni, njih 86, inicijativu za održavanje sednice podneli su 10. septembra.