U intervjuu za FoNet, Sead Spahović je rekao da studenti zaslužuju svaku podršku, ali oni ne mogu sami da se izbore za političku promenu. On smatra da bi zahtev studenata trebalo da bude krivična istraga o finansijskim malverzacijama u vezi sa prugom i stanicom u Novom Sadu, koju bi vodio specijalni tužilac

Protesti studenata su zadivljujući i zaslužuju svaku podršku, ali oni ne mogu sami da se izbore za političku promenu, izjavio je u intervjuu FoNetu advokat Sead Spahović i ocenio da i narod mora da bude protiv vlasti da bi se takva promena dogodila, što još nije slučaj.

Ističući da podržava sve proteste i da bi voleo da ih bude još više, on je u serijalu Kvaka 23 objasnio da je potrebna neka druga potkritična masa da bi se stvorila kritična masa koja može da dovede do rezultata.

Ovo je radikalska vlast

„Ovo je radikalska vlast. Ovde je samo pitanje koliko ima vas, koliko ima nas, ko je jači i ko ima batinu“, ocenio je Spahović u razgovoru sa Zoranom Sekulićem i konstatovao da je ovo takvo društvo, a ne samo vlast.

„Ovo društvo ima nasilničku kulturu“, ukazao je on i istakao da su studenti zato važni i da njihovi protesti bude nadu, „jer su mladi, jer su intelektualci, teško ih je korumpirati i na njih se ne može silom“.

„Zato protesti studenata i uspevaju i to je mnogo važno, ali nije dovoljno“, ponovio je Spahović.

On je naglasio da su studenti sigurno po vlast opasniji od opozicije, mada studentske proteste vidi i kao šansu za delovanje opozicije, iako na političkoj sceni Srbije postoji ideološka monolitnost.

Upitan da li studenti vode hibridni rat protiv Srbije, kako bi moglo da se razume iz poruka vrha vlasti, on je odgovorio odrečno i potvrdio da se povećava broj ljudi koji je u sukobu sa vlastima, ali da to za njih još nije fundamentalni problem.

Autoritet Vučića je uzdrman

Spahović misli da politička snaga Aleksandra Vučića danas nije bitno smanjena u odnosu na proteklih 12 godine, precizirajući da govori o njegovoj vlasti, a ne o autoritetu, koji je uzdrman i koji opada.

Upitan da li bi vlast, u slučaju da protesti postanu još masovniji, mogla da posegne za silom, on je uzvratio ocenom da postoje tehnička merila, koje službe znaju, kada ne vredi izlaziti sa tenkovima.

Prema Spahovićevoj proceni “potrebno je da izađe 200 hiljada ljudi da ne bi mogla da se primeni sila, niti da se računa da će svi oni koji su naoružani biti odani vlastima.“

„Sve siledžije prelaze uvek na stranu jačeg“, rekao je on i naglasio da u opoziciji nikada nećete videti nekog „ćelavca tetoviranog sa mišićima“.

„Siledžije, kriminalci i biznismeni reaguju isto. Kapital ne trpi neprijateljsko okruženje. Svaki čovek koji je bogat je za vlast. Svaki kriminalac je za vlast, jer neće da ima problem sa jačima. Isto važi i za siledžije“, predočio je Spahović.

„Tu ne treba očekivati pomoć za promenu. Promena dolazi od studenata, od socijalnih grupa i eventualno intelektualaca. Tu je moguća promena“, objasnio je on i dodao da za promenu ne očekuje ni podršku stranaca.

Tragično stradanje ljudi bez krivice

Osvrćući se na pad nadstrešnice u Novom Sadu, Spahović je naglasio da se dogodilo „tragično stradanje ljudi bez krivice, koje izaziva empatiju i ogromno učestvovanje u bolu“.

On smatra da bi zahtev studenata trebalo da bude krivična istraga o finansijskim malverzacijama u vezi sa prugom i stanicom u Novom Sadu, koju bi vodio specijalni tužilac.

Kako je obrazložio, slučaj pada nadstrešnice u Novom Sadu ne može da radi specijalni tužilac, već ovaj notorni, koji to i radi.

Ocenjujući da ova vlast nije izmislila ništa, ali da je u upravljanju državnim poslovima otišla do krajnjih granica i pretvorila ih u karikaturu, Spahović je kao glavni problem označio to što ovde odlučuju potpuno nekompetentni ljudi.

„Ovde može bilo ko da bude bilo šta. Imate u Vladi 90 odsto nekompetentnih ljudi, to je problem. Zato je pala nadstrešnica“, rekao je on i potvrdio da smo zbog toga i došli do tačke opasne po živote ljudi.

Svako može da bude bilo šta osim mene

„Na delu su, pre svega, neznanje i nekompetencija. To je ta filozofija da svako može da bude bilo šta osim mene, ja jedini sam neprikosnoven, a svi ovi drugi svejedno je šta će ko da bude“, protumačio je Spahović.

U takvoj situaciji, on tvrdi da je „glavna stvar i najveći benefit Srbije posle pada Miloševića to što Srbija nema vojsku, jer da ima vojsku bilo bi velikih problema“.

Na opasku da je to u suprotnosti sa naoružavanjem i insistiranjem vlasti da vojska jača, Spahović uzvraća da ona nema dovoljno ni vojnika, ni oficira.

Kako je rekao, da Srbija ima vojsku kakvu joj vlast u javnom mnjenju pripisuje, ona bi je upotrebila, pre svega na Kosovu.

„Ovde je ključna stvar da nema vojske i zato možemo da se nadamo nekoj demokratiji“, rekao je Spahović.

Treba nastaviti borbu

On se nada da svi koji sada protestuju neće biti prepušteni samo sebi i naglašava da „onaj ko je spreman da se bori, mora da nastavi da se bori.

„Viteški je da se boriš za nešto za šta unapred izgleda da si osuđen na propast. Tako se treba boriti, tako treba nastaviti borbu“, poručio je Spahović.

Ocenjujući da vlast nije uzdrmana koliko se danas misli, on je precizirao da zato borba za promene i mora da se nastavi i da će svi koji su spremni da se bore na taj način privući i druge ljude.

„Da bi se stvar fundamentalno promenila, da bi ovde došlo do građanske demokratije, da bi se uvele sankcije Rusiji i prekinulo sa Sovjetskim Savezom potrebno je mnogo više“, tvrdi Spahović,

On, međutim, ne veruje u mogućnost demokratske i razumne predaje vlasti, ni u scenario „vidimo se u sledećem filmu“ i smatra da se vlast neće odreći metoda koje je do sada koristila.

Izvor: FoNet