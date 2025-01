Nekoliko dana pred promenu vlasti Sjedinjene Države, najmoćnija država na svetu uvele su sankcije NIS-u. Srbja ničim nije doprinela da ovakve sankcije budu uvedene, nismo se ni na koji način mešali u sukobe velikih, u globalni sukob, sklonili smo se od svega, nikome na senku nismo stali, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom toga što su Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele su sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS).

On je istakao da je reč „o najtežim sankcijama koje pogađaju jednu kompaniju u Srbiji“.

„Traži se potpuni izlazak ruskog kapitala i interesa iz NIS-a. Kompanija će moći da redovno posluje, ali sa planom vlasničke transformacije moramo da krenemo odmah i on mora da bude odobren od strane Sjedinjenih Država. Za sve operacije imaćemo 45 dana, zaključno sa 25. februarom. Do tada moramo da završimo sve sa Rusijom, imamo prostora do 12. marta jedino još finansijsku transkaciju da produžimo, ali i to mora da bude odobreno od Ministarstva finansija SAD“, rekao je predsednik Srbije.

On je naglasio da će Srbija reagovati odgovorno i ozbiljno i da neće žuriti sa donošenjem pogrešnih odluka.

„Ne treba ni na koji način, baš kao što ni mi to nećemo da učinimo, da reagujemo panično. Reagovaćemo odgovorno, ozbiljno, umirujuće i nigde, iako ćemo da žurimo, jer znamo koliko su nam kratki rokovi, nećemo da hitamo sa donošenjem pogrešnih odluka. Mi ćemo tražiti od predstojeće administracije da razmotre ovu odluku još jedan put i da vidimo možemo li da dobijemo neke olakšavajuće okolnosti po pitanju ovih odluka koje su već donete“, rekao je Vučić.

Prethodno je Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija dodala NIS na listu sankcija usmerenih protiv kompanije „Gaspromnjeft“ i Rusije.

Konkretne odluke poslate su državnom rukovodstvu Srbije.

Sjedinjene Američke Države su uvele neke od najstrožih sankcija ruskoj naftnoj industriji do sada.

Sankcije se uvedene protiv 180 brodova, desetina trgovaca, dve velike naftne kompanije i nekih rukovodilaca u ruskom naftnom sektoru, navodi se u dokumentu.

U odluci se navodi da su sankcije uvedene pod Izvršnom uredbom 14024 koja se odnosi na „blokiranje imovine u pogledu određenih štetnih stranih aktivnosti Vlade Ruske Federacije“.

Takođe, sankcije su uvedene i po Izvršnoj naredbi 13662 — „Blokiranje imovine dodatnih lica koja doprinose situaciji u Ukrajini“.

U odluci se navodi da se sankcije NIS-u uvedene zbog povezanosti sa Gaspromnjeftom.

Najveći akcionar NIS-a je Gaspromnjeft, koji drži 50 odsto vlasništva kompanije, dok 6,15 odsto pripada njegovoj majci-kompaniji Gaspromu.

Za Srbiju se kao osnovni problemi ističu snabdevanje naftom i problemi sa Rafinerijom i Petrohemijom i drugim gigantima, što će direktno uticati na našu ekonomiju.

Srbija je formirala dva tima za pregovore, kao i Kordinaciono telo za snabdevanje naftom.