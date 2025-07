Posle vrelog popodneva, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je hitno upozorenje za južne i istočne delove Beograda na grmljavinske nepogode.

„U naredna dva sata u južnim i istočnim delovima Beograda kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogu lokalno usloviti veliku količinu padavina za kratko vreme, grad i jak i olujni vetar, to naročito na području Barajeva i Sopota uz dalje premeštanje oblačnosti i padavina ka Vrčinu i Grockoj“, naveo je RHMZ u hitnom upozorenju od 15.20.

RHMZ je ranije najavio da se uveče i tokom naredne noći očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

„Očekuju se ponegde i vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, i to najpre na severu i zapadu Srbije“, najavio je ranije danas RHMZ.

Nestabilno i u nedelju

U nedelju promenljivo oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

„Lokalno se očekuju i vremenske nepogode praćene obilnim pljuskovima, gradom i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 19 do 24, a najviša dnevna od 25 na sverozapadu do 33 na jugu i jugoistoku. Najviša dnevna temperatura od 25 na severozapadu do 33 na jugu i jugoistoku zemlje“, najavio je RHMZ, prenosi N1.

U prvoj polovini sledeće sedmice promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak (29. jula).

Od četvrtka (31.07.) pretežno sunčano uz ponovni porast temperature.

Iznad 40 stepeni širom zemlje

U subotu je širom Srbije izmerena temperatura iznad 40 stepeni.

Najtoplije bilo je u Ćupriji, gde je u 14 časova izmereno 44 stepena.

U Kruševcu, Nišu i Leskovcu 43, u Banatskom Karlovcu i Smederevskoj Palanci 42, a u Kuršumliji i Kragujevcu 41 stepen.

Temeratura u Velikom Gradištu, Negotinu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju dostigla je 40 stepeni, dok je najniža na Kopaoniku gde je 27 stepeni.

U Sremskoj Mitrovici je temperatura 34 stepena, a u Kikindi 39 stepeni.

Na gotovo čitavoj teritoriji zemlje zbog ektremno visokih temperatura i dalje je na snazi crveni meteo alarm, koji upozorava da vreme može biti vrlo opasno.

Izvor: Vreme/N1