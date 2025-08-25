Milorad Dodik, kome je Sud Bosne i Hercegovine poništio predsednički mandat, imenovao je mandatara za novu Vladu Republike Srpske. Eto nove prilike da se u Sarajevu pokrene nova tužba i nakon predsednika ne prizna ni Vlada RS

Kao što je i najavio, Milorad Dodik dao je mandat za sastav nove vlade Republike Srpske Savi Miniću, koji trenutno sedi u stolici ministra poljoprivrede u tehničkoj vladi.

Ima rok od 40 dana da prikupi potrebnu većinu u Narodnoj skupštini, koja je manje-više sigurna sa 54 poslanika trenutno okupljenih oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Mandatar je dobio zadatak da poveća zaposlenost i minimalnu platu, te pripremi zakone o strateškim resursima. Iako detalji tih strateških resursa nisu saopšteni, jasno je da bi ponovo mogla da se „zavrti“ priča oko litijuma. Što se tiče puta ka EU, tu se stavlja tačka.

„EU više ne može biti naša orijentacija, analize kažu da se moramo zaustaviti. Molim Vas, premijeru, da smanjite sve operacije za bilo kakav EU put. Mi već tri godine živimo bez tih sredstava“, rekao je Dodik, koji očekuje da sve zadate uslove ispuni u roku od godinu dana.

„Čovek koji ima entuzijazma, volje i želje i da se upusti u rešavanje problema i kreiranje rešenja“, objasnio je Dodik, neke od razloga zašto je imenovao Minića za mandatara.

Molba ili nalog

Iako je opstanak najavljene vlade upitan, posebno zbog činjenice da je Centralna izborna komisija oduzela predsednički mandat Dodiku, koji ne može obavljati poslove iz nadležnosti predsednika, novi mandatar spreman je da ispuni zadatke koje je pred njega postavio Dodik. Ne samo on, nego i cela buduća vlada.

„Oni koji ne budu deo te ekipe, ne u smislu da neće nešto uraditi, nego da ne budu blagovremeni, ja ću biti prinuđen da ih promenim“, uveren je Minić, i optimističan da će imati kontrolu nad premijerskim mandatom.

„A kada je u pitanju unutrašnja stvar i sve ovo u Republici Srpskoj, sve ovo što mi je predsednik dao u zadatak, bez obzira kakav je termin bio korišćen, da li je to bila molba ili nalog, to uopšte nije bitno. Bitno je da ću u što skorije vreme izaći pred javnost sa terminskim i dinamičkim planom“, rekao je Minić.

Dodik je ovim potezom ušao u novo krivično delo, stav je većine pravnika. Pitanje davanja mandata biće, veruju, takođe pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Kao i referenduma koji je raspisala Narodna skuština u Banjaluci za 25. oktobar, kada bi građani trebalo da se izjasne da li su za akcije „neizabranog stranca“ Kristijana Šmita protiv Dodika.

„Republika Srpska ulazi u novu krizu, a Dodik je još jednom pokazao da mrzi svoj narod i Republiku, koju je opustošio“, rekao je Nebojša Vukanović, iz opozicione Liste za pravdu i red. „Bez legitimiteta imenovao je novog mandatara, svestan da će sudovi sporiti Vladu i njen legitimitet jer Dodik krši zakone i čini krivično delo, jer se lažno predstavlja kao predsednik Republike Srpske, što će ostaviti velike posledice.“

Pat pozicija do narednih izbora

Očekuje se da Centralna izborna komisija, koja je prethodno oduzela mandat Dodiku, već ove sedmice raspiše prevremene izbore za predsednika čije održavanje je upitno mada je opozicija najavila da će na njima učestvovati.

Bez Partije demokratskog progresa, čiji lider Draško Stanivuković više „naginje“ na stranu bojkota izbora kao i vladajuća koalicija okupljena oko SNSD-a.

Uz velike šanse da se prevremeni izbori održe sa jedne, presudu od šest godina zabrane političkog delovanja zbog koje je Dodiku oduzet mandat sa druge strane, priča oko rekonstrukcije vlade su dobra podloga da se zadrži trenutno stanje do redovnih izbora naredne godine u oktobru.

Jer, ukoliko prevremeni izbori budu držani, malo je verovatno da novi predsednik, ko god on bio, položi zakletvu u Narodnoj skupštini.

„Hipotetički gledano, ako budete izlazili na izbore nećete ni tada pobediti. Učestvovali mi ili ne. Nećete dobiti predsednika“, nagovestio je Dodik, šta će se desiti ukoliko prevremeni izbori budu održani.

Na poslednjoj sednici Narodne skupštine, na kojoj je Dodik pored ovoga ponudio opoziciji da podrže izbore u organizaciji Republičke izborne komisije, usvojena je odluka o održavanju referenduma 25. oktobra.

Građani će se izjašnjavati „da li prihvataju odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku Izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske“.

Nemačka i Britanija traže smirivanje

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, poručio je da „protivpravni akti Narodne skupštine Republike Srpske predstavljaju flagrantno kršenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ističe da je Miloradu Dodiku oduzet mandat i da je on sada privatno lice, sa pravosnažnom presudom u dosijeu.

„Takvi akti su pravno ništavni, politički destruktivni i duboko destabilizujući. Reč je o aktivnostima koje predstavljaju teško krivično delo. Ni Ustavom BiH, niti bilo kojim važećim zakonom, entitetima nije dato pravo da osporavaju ili poništavaju odluke državnih institucija, a posebno ne da putem referenduma preispituju pravosnažne sudske presude“, kaže Bećirović.

Na sednicu na kojoj je odbačena presuda Suda i raspisan referendum reagovali su iz Ambasade Nemačke u BiH, ističući da se presuda mora poštovati, te da očekuju deeskalaciju situacije.

„Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti je s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa“, saopštili su iz nemačke Ambasade, navodeći da očekuju od vlasti Republike Srpske „da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine“. Osim Nemačke, reagovala je Velika Britanija.

„Sud BiH, nezavisna institucija, osudio je bivšeg predsednika Republike Srpske, g. Dodika, i ta presuda se mora poštovati“, izjavio je britanski ambasador u BiH, Džulijan Rajli.

Iz Kancelarije visokog predstavnika, koja je nametnula izmene Krivičnog zakona na osnovu kojih je Dodik osuđen, još nema reakcija. Ranije su tokom sudskog postupka isticali da se više neće mešati u odluke i da su izmenama zakona dali instrumente domaćim pravosudnim organima za reakciju prema izabranim političkim predstavnicima.